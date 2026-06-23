¡Cuidado! Así operan los estafadores inmobiliarios: Desde preventas fantasma hasta anuncios con IA

Comprar una casa, un terreno o un departamento representa una de las decisiones financieras más importantes para cualquier persona. Sin embargo, el crecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude inmobiliario que cada año afectan a cientos de familias e inversionistas en México.

Especialistas advierten que los delincuentes han perfeccionado sus métodos, combinando documentos falsificados, desarrollos inexistentes y hasta herramientas de inteligencia artificial para engañar a potenciales compradores. Por ello, conocer las señales de alerta se ha convertido en una herramienta indispensable para quienes buscan adquirir un inmueble o realizar una inversión en bienes raíces.

Las preventas fantasma, uno de los fraudes más comunes

Una de las modalidades más frecuentes consiste en promocionar desarrollos inmobiliarios que nunca llegan a construirse o que carecen de los permisos necesarios para operar legalmente. Los estafadores ofrecen atractivos esquemas de preventa, prometen altos rendimientos y muestran imágenes llamativas para captar compradores.

En muchos casos, los supuestos vendedores utilizan documentos alterados o incluso se hacen pasar por propietarios legítimos mediante credenciales y escrituras falsificadas. Una vez que reciben los anticipos o enganches, desaparecen sin dejar rastro.

Las autoridades y especialistas recomiendan verificar siempre la existencia física del proyecto, los permisos de construcción y la identidad de quienes promueven la operación antes de entregar cualquier cantidad de dinero.

Los remates bancarios “demasiado buenos para ser verdad”

Otra estrategia común son los falsos remates bancarios o judiciales. Los delincuentes publican propiedades valuadas en varios millones de pesos a precios extraordinariamente bajos para despertar el interés de posibles compradores.

Generalmente argumentan que el inmueble se encuentra en un proceso legal y que por esa razón no puede visitarse físicamente. Bajo presión y atraídas por la aparente oportunidad de negocio, muchas personas realizan depósitos sin contar con la documentación necesaria para respaldar la operación.

Expertos señalan que una de las primeras señales de alerta es precisamente el precio. Si una propiedad se oferta por una cantidad muy inferior a su valor real de mercado, conviene investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión.

La inteligencia artificial entra en escena

Los avances tecnológicos también han sido aprovechados por los estafadores. Actualmente, algunos grupos utilizan inteligencia artificial para generar anuncios más creíbles, crear perfiles falsos y producir imágenes hiperrealistas de desarrollos inexistentes.

Ante este panorama, especialistas recomiendan no confiar únicamente en lo que aparece en internet y acudir con notarios, abogados o asesores certificados para verificar la autenticidad de la información.

En un mercado donde las estafas evolucionan constantemente, la mejor defensa sigue siendo la prevención. Verificar documentos, consultar especialistas y desconfiar de las ofertas milagrosas puede marcar la diferencia entre concretar una inversión segura o convertirse en una nueva víctima de los fraudes inmobiliarios.