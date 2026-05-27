¡Cuidado con el Mundial 2026! Identifican peligrosos fraudes que acechan a los aficionados

El Mundial de 2026 no solo promete ser uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, también se está convirtiendo en un terreno fértil para el fraude digital. Autoridades y expertos en ciberseguridad han encendido las alertas, los delincuentes están aprovechando la emoción de los aficionados para engañarlos con esquemas cada vez más sofisticados.

Un negocio millonario… también para estafadores

La fiebre mundialista ya comenzó, y con ella, una ola de fraudes que va mucho más allá de la reventa de boletos. Hoy, los riesgos están principalmente en internet, páginas falsas, aplicaciones engañosas y promociones irreales que buscan robar dinero, datos personales e incluso acceso a cuentas digitales.

Expertos en ciberseguridad han detectado al menos ocho tipos de fraudes activos, todos con un mismo objetivo, aprovechar la urgencia y emoción del usuario para que baje la guardia.

¿Cómo operan?

Uno de los métodos más comunes son las apps pirata para ver partidos gratis, que prometen transmisiones en alta calidad pero terminan infectando el celular o robando información.

También destacan los boletos falsos, vendidos en sitios que imitan páginas oficiales, con mensajes como “últimas entradas disponibles” o “oferta limitada” . Estos portales copian logos y diseños para parecer legítimos.

Otro fraude creciente son las páginas falsas tipo FIFA, que replican procesos de registro para obtener datos bancarios o contraseñas. Incluso hay engaños relacionados con visas inexistentes, donde se cobra por trámites que en realidad no existen.

A esto se suman las apuestas fraudulentas, aplicaciones “oficiales” falsas, promociones de álbumes inexistentes y hasta supuestas criptomonedas del Mundial, que buscan captar dinero sin respaldo real.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

Ante este panorama, especialistas recomiendan tomar precauciones básicas pero fundamentales:

Descargar apps solo desde tiendas oficiales

Verificar siempre la URL antes de ingresar datos

Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser reales

No compartir contraseñas ni accesos personales

Comprar boletos únicamente en sitios oficiales

El Mundial 2026 será una fiesta global, pero también un escenario ideal para el crimen digital. La emoción por asistir a un partido, conseguir boletos o ver los juegos en línea puede jugar en contra de los aficionados si no toman precauciones.

En este contexto, la mejor defensa es la información, verificar, dudar y evitar actuar con prisa. Porque en este torneo, el partido más importante también se juega fuera de la cancha… y es contra los fraudes.