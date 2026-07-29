Cuidado con hoyos, baches y recarpeteos mal ejecutados en vialidades de Durango

Golpe. Cuando un auto cae en un bache profundo hay una alta probabilidad de tener daños materiales.

En distintas zonas de la ciudad de Durango, el estado de las calles se ha convertido en una problemática constante para automovilistas y peatones.

La presencia de hoyos, baches y recarpeteos mal ejecutados es cada vez más evidente, especialmente en vialidades con alto flujo vehicular, donde el desgaste del pavimento no ha sido atendido de manera adecuada.

Conductores señalan que, lejos de ser reparaciones definitivas, algunos trabajos de mantenimiento parecen temporales o de baja calidad, ya que al poco tiempo vuelven a aparecer irregularidades en el asfalto.

En varios casos, los parches mal nivelados generan desniveles que resultan incluso más peligrosos que los baches originales, lo que afecta la circulación y aumenta el riesgo de accidentes. Las consecuencias para los vehículos son variadas y, en muchos casos, costosas.

Intento fallido. Autoridades han hecho muchos recarpeteados que terminan siendo una solución momentánea.

Peligro. Muchos registros llegan a tener partes metálicas salidas, lo que puede derivar en una ponchadura de llanta.

Entre los daños más comunes se encuentran afectaciones en la facia delantera o trasera, golpes en las llantas, ponchaduras, desalineación y fallas en la suspensión. Estos problemas no solo impactan la economía de los conductores, sino que también comprometen la seguridad al manejar.

Tiempo. Algunos bordos hechos con cemento llevan años sin mantenimiento y algunos ya están siendo levantados por la naturaleza.

Ante este panorama, ciudadanos han comenzado a manifestar su inconformidad, solicitando a las autoridades una intervención más eficiente y duradera en el mantenimiento de las calles. La exigencia principal es clara: no solo tapar baches, sino garantizar trabajos de calidad que realmente solucionen el problema y mejoren las condiciones de movilidad en la ciudad.

Inevitables. A la hora de estar pasando por la calle y encontrarse con bordos, es muy común que en la capital haya otro hecho a base de cemento que esté en pésimas condiciones.

Registros. Así como este ejemplo, es común ver estos "hoyos" en todas las calles de Durango.