¡Cuidado con los postres! Advierten sobre riesgos en gelatinas, flanes y dulces en México

Hay productos que parecen inofensivos porque están en la alacena de casa, en la tienda de la esquina o en la mesa de una fiesta infantil. Su color brillante, su sabor dulce y su presentación familiar los convierten en parte del consumo cotidiano de muchas familias mexicanas.

Pero detrás de algunos de esos tonos intensos que aparecen en postres, golosinas y bebidas saborizadas, las autoridades sanitarias detectaron un ingrediente que ya no podrá seguir utilizándose en México.

La Secretaría de Salud prohibió el uso de la eritrosina, un colorante artificial también conocido como Rojo 3, Rojo Alimentos 14, Rojo 3 FD&C, CI 45430 o SIN 127, luego de que se determinara que su consumo podía representar un riesgo para la salud.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y modifica el acuerdo que regulaba los aditivos y coadyuvantes permitidos en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

¿En qué productos se usaba este colorante?

La eritrosina se utilizaba principalmente para dar tonos rojos, rosados o cereza a productos procesados, por lo que podía encontrarse en alimentos de consumo frecuente, sobre todo aquellos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Entre los productos en los que puede aparecer este tipo de colorante se encuentran gelatinas en polvo, flanes, gomitas, caramelos, chicles, bebidas saborizadas, helados, productos de panificación, cereales, jarabes, leches saborizadas y otros alimentos con sabor o apariencia de fresa, frambuesa o cereza.

Esto no significa que todos esos productos sean peligrosos ni que todas las marcas lo utilicen, pero sí vuelve importante revisar las etiquetas antes de comprar, especialmente si se consumen con frecuencia.

¿Por qué se prohibió?

De acuerdo con la información técnica que dio origen a la medida, la exposición al colorante superaba los niveles considerados seguros para la población, por lo que se determinó retirarlo de la lista de colorantes autorizados.

La preocupación no surgió únicamente en México. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos también revocó la autorización del Rojo 3 en alimentos y medicamentos ingeridos, luego de estudios en animales de laboratorio que lo relacionaron con tumores en exposiciones elevadas.

Aunque las autoridades han precisado que esos efectos fueron observados en condiciones específicas de laboratorio, la decisión se tomó bajo un criterio de prevención, especialmente porque se trata de un colorante presente en productos de consumo masivo.

Las empresas tendrán tiempo para cambiar sus fórmulas

La prohibición no implica que todos los productos desaparezcan de inmediato de los anaqueles. La industria tendrá un periodo de transición para reformular sus productos, sustituir ingredientes, hacer pruebas de estabilidad y agotar inventarios.

Durante ese tiempo, los consumidores todavía podrían encontrar productos que incluyan el colorante en su lista de ingredientes, por lo que la recomendación principal es revisar el etiquetado.

¿Cómo identificarlo en la etiqueta?

La forma más sencilla de saber si un producto contiene este aditivo es buscarlo en la lista de ingredientes. Puede aparecer con distintos nombres, como:

Rojo 3, Rojo 3 FD&C, Rojo Alimentos 14, Eritrosina, CI 45430, E-127 o SIN 127.

Si alguno de esos nombres aparece en el empaque, se trata del colorante que ahora deberá ser retirado de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en México.

No es alarma, pero sí una advertencia

La recomendación no es entrar en pánico ni tirar todo lo que haya en casa, sino tomar decisiones más informadas. Los productos ultraprocesados, especialmente los dulces y postres de colores intensos, suelen combinar colorantes, azúcares y otros aditivos que conviene consumir con moderación.

En el caso de niñas y niños, la revisión de etiquetas cobra mayor importancia, ya que muchos de estos productos están pensados precisamente para llamar su atención por el color, la forma o el sabor.

La nueva medida sanitaria abre también una pregunta para los consumidores: ¿cuántos ingredientes de los productos cotidianos pasan desapercibidos simplemente porque pocas veces se lee la etiqueta completa?.