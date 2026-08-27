¡Cuidado deudores! ¿Te pueden meter a la cárcel por no pagar pensión alimenticia?

Las consecuencias por no pagar la pensión alimenticia: la obligación legal de dar dinero para cubrir las necesidades básicas de vida y desarrollo del menor.

Las sanciones, penas de cárcel y medidas legales contra los deudores alimentarios

En México, dejar de pagar una pensión alimenticia va más allá de un problema familiar; la falta de esta obligación paternal o maternal puede convertirse en un delito penal que te puede llevar a prisión.

En la legislación del país mexicano se contemplan sanciones para quienes están obligados legalmente a proporcionar alimentos para sus hijos menores de edad y que incumplen con esta obligación sin justificación alguna.

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¿Cuándo se convierte en un delito el no pagar pensión alimenticia?

El Código Penal menciona que en distintas entidades del país el incumplimiento de esta responsabilidad o el abandono de las obligaciones familiares se ejerce como delito.

Es decir, cuando una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos establecida por un juez o reconocida por la ley deja de cumplir con ese pago de manera injustificada o cuando el incumplimiento es retirado o deliberado, inmediatamente se puede activar un proceso penal.

¿Cuáles son las penas de cárcel por incumplir tu responsabilidad?

Es fundamental mencionar que las penas van dependiendo del estado, pero en todo caso las penas contemplan prisión.

En Ciudad de México, el incumplimiento de obligaciones alimentarias puede castigarse con hasta cinco años de prisión.

En estados como Jalisco, las penas pueden ir de seis meses a cuatro años de cárcel.

Otras entidades contemplan sanciones similares, con rangos que pueden alcanzar entre uno y cinco años de prisión.

Además de la pena privativa de libertad, el juez puede dictar:

El pago retroactivo de la pensión adeudada.

Multas económicas.

Reparación del daño.

Embargo de bienes.

En una situación más agravante, ¿qué puede pasar? Si se demuestra que el deudor:

Ocultó ingresos o bienes para evitar el pago.

Se declaró insolvente de forma deliberada.

No desobedeció una orden judicial directa para cumplir con la pensión alimenticia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sancionar penalmente a quienes incumplen con la pensión alimentaria, pues es una obligación constitucional.

El objetivo del tribunal es proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes en su desarrollo y bienestar, por lo que se puede intervenir con medidas penales cuando se vulnera esa responsabilidad.

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Consecuencias para deudores alimentarios

México se ha endurecido con las medidas contra quienes no cumplen con la pensión; entre ellas podemos encontrar:

Inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Restricciones para obtener pasaporte.

Limitaciones para ocupar cargos públicos.

Dificultades para realizar ciertos trámites oficiales.

En la Constitución mexicana se establece que nadie puede ser encarcelado por deudas civiles.

Pero en este caso la situación es distinta, y es que el motivo de incumplimiento de pensión alimenticia se considera una falta de deuda económica legal vinculada a la protección familiar, en este caso menores de edad. Por ese motivo, este conflicto civil escala a un proceso penal.