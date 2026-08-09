Culminan futuros maestros su curso propedéutico en la Normal de Aguilera

Este domingo 9 de agosto culminaron los siete días de actividades, trabajo y convivencia que integran el curso propedéutico para los jóvenes aspirantes que buscan formar parte de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera.

Este curso, que se realiza al inicio de cada semestre, tiene como objetivo inculcar, además del aprendizaje, valores como la responsabilidad, el compañerismo, la disciplina y el trabajo colectivo.

Son días en los que los estudiantes aprenden a enfrentar retos, organizarse y valorar muchas cosas del hogar o de su familia que, en la cotidianidad, pasan desapercibidas, pero que dentro de la comunidad escolar se dan cuenta de su importancia.

Luego del registro de aspirantes, la valoración médica y la recepción de los materiales solicitados, los jóvenes comienzan cada día con diferentes actividades, entre las que se incluyen algunas clases y jornadas de servicio comunitario en las comunidades cercanas.

Durante este curso, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizó varias visitas para dar seguimiento a las acciones que se desarrollan durante el curso propedéutico, con el objetivo de garantizar un ambiente de respeto, bienestar y protección de los derechos de los estudiantes.

El personal de la CEDH realizó diversos recorridos por las instalaciones, como las aulas, el comedor, la cocina y los dormitorios, para conocer los espacios que forman parte de la vida académica y comunitaria de la base estudiantil.

La Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, la única normal rural de Durango, ubicada en el municipio de Canatlán, cumplirá 100 años de servicio en octubre de 2026.