Cumple Claudia Sheinbaum en Durango con Viviendas del Bienestar: Iván Gurrola

Durango avanza con el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien está cumpliendo su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias duranguenses, afirmó Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

Al referirse a la entrega de Viviendas del Bienestar en Lerdo, Iván Gurrola destacó la importancia de este programa federal, que busca facilitar el acceso a un hogar propio a quienes durante años encontraron dificultades para adquirir una vivienda debido a los altos costos y a las condiciones del mercado inmobiliario.

Gurrola Vega afirmó que estas acciones representan un avance en la política social impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, al colocar el bienestar de las familias en el centro de las decisiones públicas.

“La entrega de viviendas en La Laguna demuestra que los compromisos del Gobierno de México se traducen en acciones concretas para Durango, particularmente para las familias trabajadoras que buscan construir un patrimonio y brindar mayor seguridad a sus hijos”, puntualizó el edil capitalino.

La meta sexenal del Programa Vivienda para el Bienestar en Durango contempla la construcción de 34 mil viviendas nuevas, con una inversión superior a 20 mil millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Por último el entrevistado reconoció la importancia de la coordinación entre el Gobierno Federal y las autoridades locales para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de los municipios y mejoren las condiciones de vida de la población.