Cumpleañero termina hospitalizado tras golpiza en bar de Durango

Un hombre que acudió a un bar de la ciudad de Durango para celebrar su cumpleaños terminó hospitalizado durante la madrugada de este viernes, luego de que presuntamente fuera golpeado por un sujeto a las afueras del establecimiento, tras recibir varias llamadas de atención por parte de los meseros.

El afectado fue identificado como Balam Alejandro, de 34 años de edad, con domicilio en la colonia Granja Graciela, quien ingresó aproximadamente a las 04:00 horas de este viernes 23 de octubre al Hospital General 450, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio lesionado, alrededor de las 01:30 horas se encontraba en un bar en la colonia Guillermina, donde disfrutaba de una presentación musical en vivo y celebraba su cumpleaños junto con otras personas.

Sin embargo, explicó que cada vez que festejaba alguna de las canciones interpretadas por el grupo musical, varios meseros se acercaban para llamarle la atención, argumentando que su comportamiento estaba incomodando a los clientes de otras mesas, situación que se repitió en varias ocasiones.

Ante las constantes llamadas de atención, Balam Alejandro decidió realizar una publicación en una red social para expresar su inconformidad con el servicio recibido en el establecimiento. Según su declaración, aproximadamente a las 02:00 horas fue llamado hacia la puerta principal del negocio.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con su testimonio, un hombre comenzó a golpearlo sin darle alguna explicación, al tiempo que le exigía que se retirara y no regresara al bar. Tras la agresión, el afectado se comunicó con un amigo, identificado como José, quien acudió para auxiliarlo y trasladarlo al Hospital General 450.