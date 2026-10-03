'Cuna de lobos' vuelve a la televisión remasterizada a 40 años de su estreno

Cuatro décadas después de convertirse en uno de los grandes fenómenos de la televisión mexicana, “Cuna de lobos” regresará a la pantalla con una nueva imagen y sonido. El canal TLNovelas estrenará el próximo lunes la versión remasterizada de esta historia creada por Carlos Olmos y producida y dirigida por Carlos Téllez, una de las producciones que marcó un antes y un después dentro del melodrama nacional.

La nueva versión representa la primera ocasión en que la historia protagonizada por la inolvidable Catalina Creel se presenta con un proceso de “remasterización plus”, sistema desarrollado por TelevisaUnivision que busca mejorar de manera sustancial la definición de la imagen y la calidad del sonido.

CAMBIOS PRINCIPALES

De esta manera, escenas que forman parte de la memoria televisiva de varias generaciones regresarán con una presentación renovada, pero conservando la esencia visual y narrativa de la producción original.

Estrenada en octubre de 1986 por El Canal de las Estrellas y transmitida hasta el 5 de junio de 1987, “Cuna de lobos” rápidamente se convirtió en un referente de la televisión mexicana.

La historia alrededor de Catalina Creel, sus ambiciones y los conflictos familiares que desata trascendió el formato tradicional de la telenovela y convirtió a su protagonista en una de las villanas más reconocidas de la cultura popular mexicana.

El personaje fue interpretado por María Rubio, quien encabezó un elenco integrado por figuras como Diana Bracho, Gonzalo Vega, Alejandro Camacho, Rebecca Jones, Carmen Montejo, Rosa María Bianchi, Carlos Cámara, Humberto Elizondo, Lilia Aragón, Ana Bertha Espín, Raúl Meraz y Josefina Echánove.

La producción también consiguió traspasar las fronteras de México, pues fue transmitida en Estados Unidos, Alemania y Brasil, donde se presentó bajo el título “Ambição”.

FENÓMENO TELEVISIVO

El impacto de “Cuna de lobos” también alcanzó otros mercados y formatos de ficción. En España inspiró la adaptación libre “La verdad de Laura”, producida por TVE en colaboración con Televisa en 2002, mientras que la figura de Catalina Creel permaneció como una referencia recurrente al hablar de las grandes villanas de la televisión latinoamericana.

Como parte de este regreso, Tlnovelas acompañará las transmisiones con cápsulas originales de corta duración dedicadas a detalles de la producción, historias detrás de cámaras y aspectos relacionados con el impacto que tuvo la telenovela.

También se incorporará material inédito proveniente del acervo histórico de la Videoteca de N+, que será transmitido de manera exclusiva durante los cortes comerciales en las señales de México, Latinoamérica y Europa.

La versión remasterizada de “Cuna de lobos” llegará a TLNovelas el lunes 5 de octubre de 2026, con transmisiones a las 11:40 y 19:50 horas, tiempo del centro de México.

A partir del 13 de octubre, sus horarios serán a las 10:55 y 19:05 horas, dando una nueva oportunidad para reencontrarse con una producción que convirtió el melodrama en uno de los grandes fenómenos culturales de la televisión mexicana.