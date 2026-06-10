Cursos de verano 2026: CIAC alista dinámicas para vacaciones en Durango, ¿cómo puedo inscribir?

Con la llegada del próximo periodo vacacional y el inicio del verano, el Centro de Iniciación al Arte y la Cultura (CIAC) prepara una alternativa cultural y formativa para las infancias duranguenses a través de su Curso de Verano 2026, un espacio donde el arte, la creatividad y la convivencia serán los protagonistas.

Durante cinco semanas, las y los participantes podrán acercarse a distintas expresiones artísticas mediante talleres de música, elaboración de máscaras, dibujo, teatro, danza y pintura, además de actividades de activación física que complementarán su experiencia de aprendizaje y recreación.

Más allá del entretenimiento propio de la temporada, estas actividades contribuyen al desarrollo integral de las infancias al fortalecer la creatividad, la coordinación motriz, la confianza personal y la capacidad de expresión. Asimismo, fomentan la convivencia, el trabajo colaborativo y el descubrimiento de habilidades artísticas en un entorno seguro y enriquecedor.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en las instalaciones del Centro de Iniciación al Arte y la Cultura. El costo de participación es de mil 750 pesos por alumno, mientras que quienes inscriban a dos hermanos podrán acceder a una tarifa especial de mil 650 pesos por cada integrante.

El programa será del 6 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 9:30 a 13:30 horas, en el CIAC, ubicado en la calle Aquiles Serdán número 702, esquina con Bruno Martínez, en el Centro Histórico de Durango.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 618 812 23 44. El CIAC extiende la invitación a madres, padres y tutores para brindar a sus hijas e hijos un verano lleno de aprendizaje, expresión artística y experiencias significativas. El cupo es limitado.