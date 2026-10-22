Da dos volteretas tras tomar curva a exceso de velocidad frente a Villas Campestre

Una camioneta Volkswagen terminó con severos daños luego de volcar la noche del miércoles, cerca de la medianoche, frente al acceso al fraccionamiento Villas Campestre, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo circulaba procedente de la carretera a El Pueblito y, al tomar una curva del bulevar Domingo Arrieta a velocidad elevada, pasó sobre una zona de tierra, lo que habría provocado que perdiera el control.

La camioneta dio dos volteretas antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas, con daños visibles en el parabrisas, la carrocería y una de las puertas.

El conductor, aún no identificado, fue auxiliado y trasladado por medios particulares para una revisión médica.

Hasta el momento, no se reportan lesiones de gravedad.