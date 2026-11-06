Dakar 2026: El mexicano Daniel Saborío gana bronce en 200m libres y logra un doble podio

Daniel Saborío volvió a colocar a México entre los mejores de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al conquistar la medalla de bronce en los 200 metros estilo libre, resultado con el que alcanzó su segunda presea dentro de la justa juvenil.

El nadador regiomontano detuvo el cronómetro en 1:49.68 minutos para quedarse con el tercer puesto de la final. El ruso Bogdan Toropkin se llevó el oro con 1:47.78, mientras que el húngaro Olivér Pápai obtuvo la plata con marca de 1:48.43.

Comanda a la delegación mexicana

La nueva medalla llegó después de que Saborío abriera el medallero mexicano en Dakar al ganar otro bronce en los 400 metros estilo libre, prueba en la que registró un tiempo de 3:52.72 minutos.

Su actuación en Senegal fue de menos a más. En los 100 metros libres terminó quinto con 50.75 segundos, pero posteriormente logró subir al podio en las dos pruebas de fondo en las que participó.

Más que un logro individual

Con este doble podio, el mexicano hizo historia al convertirse en el primer nadador del país que consigue dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además, se sumó al reducido grupo de atletas nacionales con dos preseas en este certamen.

Las medallas de Saborío también impulsaron la cosecha tricolor en Dakar 2026. México acumula cuatro bronces en la competencia gracias a las dos obtenidas por el regiomontano, una de Fernanda García en natación y otra del equipo mixto de beisbol 5.