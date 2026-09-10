Dan 10 años y medio de prisión a hombre por pederastia agravada en Durango

Un hombre fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por su responsabilidad penal en el delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de una adolescente de identidad reservada.

Según informó la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando el ahora sentenciado, identificado como Lorenzo Antonio, se encontraba en un asentamiento del estado de Durango y realizó actos de carácter sexual en agravio de la adolescente.

El acusado fue detenido en flagrancia y posteriormente quedó sujeto a un proceso judicial. El caso concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que se dictó la sentencia condenatoria por el delito referido.

Además de la pena de prisión, se estableció el pago de una multa de 43 mil 64 pesos y una reparación del daño por 39 mil pesos.