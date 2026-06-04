Dan 24 años de prisión a hombre por violación de una adolescente en la ciudad de Durango

La Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes aportó las pruebas suficientes ante la sede judicial para obtener sentencia condenatoria en contra de José Alfonso Arroyo García por su responsabilidad penal en la comisión del delito de violación, en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo a los elementos de prueba que conforman la carpeta de investigación, en noviembre del 2024, el ahora sentenciado, al encontrarse en un asentamiento del estado de Durango, ejecutó actos de carácter sexual en agravio de la adolescente, vulnerando con ello su sexualidad y seguridad.

Posteriormente, José Alfonso Arroyo García fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento, llevándose a cabo una audiencia en la que la autoridad judicial le dictó sentencia condenatoria correspondiente a una pena privativa de la libertad de 24 años de prisión, así como el pago de una multa correspondiente a la cantidad de 187 mil 608 pesos y por concepto de reparación del daño 20 mil pesos.

La Fiscalía estatal aseguró que seguirá trabajando en cada caso que atente contra la seguridad sexual de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el ejercicio de la procuración de justicia, a fin de que ningún asunto quede impune.