Dan 50 años de prisión a feminicida de Blanca Azucena, hallada sin vida en Pueblo Nuevo en 2020

Una pena de 50 años de prisión fue dictada en contra de Francisco Javier de la Paz Flores por el feminicidio de Blanca Azucena Silva Ramírez, ocurrido en abril de 2020 en el municipio de Pueblo Nuevo.

La Fiscalía General del Estado informó que, tras un juicio oral, el Juez de la causa emitió sentencia condenatoria al considerar acreditada la responsabilidad penal de Francisco Javier por el feminicidio de la mujer, quien tenía 25 años de edad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de abril de 2020, Blanca Azucena salió de su domicilio en El Salto, Pueblo Nuevo, para encontrarse con su pareja sentimental, Francisco Javier. Al no regresar, sus familiares reportaron su desaparición ante la Policía Municipal.

Tres días después, el 29 de abril, familiares de la joven y Francisco Javier acudieron ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos iniciaron las diligencias de búsqueda y posteriormente localizaron el cuerpo sin vida de Blanca Azucena a unos 300 metros de la cinta asfáltica, en el kilómetro 86 de la supercarretera Durango-Mazatlán, en el paraje conocido como Puente de Coyotes.

Las investigaciones incluyeron entrevistas con testigos y familiares, con las cuales se logró identificar al ahora sentenciado como probable responsable. El Ministerio Público solicitó entonces una orden de aprehensión, que fue cumplimentada el 27 de mayo de 2020.

Además de los 50 años de prisión, la sentencia contempla una multa de 312 mil 768 pesos y el pago de 669 mil 033 pesos por concepto de reparación del daño.