Justicia

SENTENCIA

Dan casi 8 años de prisión a hombre que robó más de 47 mil litros de leche en Gómez Palacio

El hombre usó un tracto camión para enganchar dos remolques y trasladarlos a un taller, donde empezó a comercializar la mercancía.

Dan casi 8 años de prisión a hombre que robó más de 47 mil litros de leche en Gómez Palacio

Dan casi 8 años de prisión a hombre que robó más de 47 mil litros de leche en Gómez Palacio

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Una sentencia de siete años y 10 meses de prisión fue dictada contra un hombre señalado como responsable del robo de dos remolques que transportaban más de 47 mil litros de leche y otros productos lácteos, con un valor superior a 467 mil pesos, en Gómez Palacio.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General del Estado tras acreditar ante un Juez la responsabilidad de Jorge Armando, quien participó en el robo ocurrido el 8 de junio de 2025 en el Parque Industrial Lagunero.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 00:30 horas llegó en un tractocamión a un inmueble ubicado sobre el bulevar Armando del Castillo Franco, donde se encontraban los dos remolques. Luego enganchó ambos remolques y retiró los dispositivos GPS para posteriormente trasladarlos hasta un taller de soldadura ubicado en el ejido Pastor Rouaix, donde comenzó la comercialización de la mercancía.

Los remolques contenían 47 mil 520 litros de leche, además de tarimas y otros productos lácteos, cuyo valor conjunto fue estimado en 467 mil 664 pesos. Como parte de la sentencia, Jorge Armando deberá pagar una multa de 64 mil 150 pesos y 397 mil 554 pesos por concepto de reparación del daño.

La investigación también identificó la probable participación de Luis Daniel y Juan, quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y ejecutables.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: sentenciado Durango Robos Durango robo de leche litros, remolques, sentencia, Armando

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas