Dan casi 8 años de prisión a hombre que robó más de 47 mil litros de leche en Gómez Palacio

Una sentencia de siete años y 10 meses de prisión fue dictada contra un hombre señalado como responsable del robo de dos remolques que transportaban más de 47 mil litros de leche y otros productos lácteos, con un valor superior a 467 mil pesos, en Gómez Palacio.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General del Estado tras acreditar ante un Juez la responsabilidad de Jorge Armando, quien participó en el robo ocurrido el 8 de junio de 2025 en el Parque Industrial Lagunero.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 00:30 horas llegó en un tractocamión a un inmueble ubicado sobre el bulevar Armando del Castillo Franco, donde se encontraban los dos remolques. Luego enganchó ambos remolques y retiró los dispositivos GPS para posteriormente trasladarlos hasta un taller de soldadura ubicado en el ejido Pastor Rouaix, donde comenzó la comercialización de la mercancía.

Los remolques contenían 47 mil 520 litros de leche, además de tarimas y otros productos lácteos, cuyo valor conjunto fue estimado en 467 mil 664 pesos. Como parte de la sentencia, Jorge Armando deberá pagar una multa de 64 mil 150 pesos y 397 mil 554 pesos por concepto de reparación del daño.

La investigación también identificó la probable participación de Luis Daniel y Juan, quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y ejecutables.