Dan golpe al Cártel de Sinaloa; operativo deja 10 detenidos y armas aseguradas en Concordia

Los operativos en el estado de Sinaloa continúan y durante la noche del lunes 10 de agosto se ejecutó una nueva orden en un domicilio del municipio de Concordia, en donde se detuvo a 10 personas y se aseguraron varios objetos.

De acuerdo con la información, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano arribaron al inmueble y comenzaron a catearlo, ya que había sido señalado de relacionarse con actividad criminal.

Al interior se encontraban 10 hombres, los cuales fueron detenidos y se encontró que siete de ellos son de nacionalidad colombiana.

También se encontraron 11 armas largas, 68 cargadores, 3 mil 360 cartuchos y al menos 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina o "crystal", así como equipo de radiocomunicaciones, tres motocicletas, 10 chalecos tácticos con portacargadores y dos cascos balísticos.

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, en donde continuarán las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.