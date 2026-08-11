Dan golpe al Cártel de Sinaloa; operativo deja 10 detenidos y armas aseguradas en Concordia
Los operativos en el estado de Sinaloa continúan y durante la noche del lunes 10 de agosto se ejecutó una nueva orden en un domicilio del municipio de Concordia, en donde se detuvo a 10 personas y se aseguraron varios objetos.
De acuerdo con la información, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano arribaron al inmueble y comenzaron a catearlo, ya que había sido señalado de relacionarse con actividad criminal.
Al interior se encontraban 10 hombres, los cuales fueron detenidos y se encontró que siete de ellos son de nacionalidad colombiana.
También se encontraron 11 armas largas, 68 cargadores, 3 mil 360 cartuchos y al menos 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina o "crystal", así como equipo de radiocomunicaciones, tres motocicletas, 10 chalecos tácticos con portacargadores y dos cascos balísticos.
Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, en donde continuarán las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.
De manera extraoficial se dijo que forman parte de un grupo que controla esa zona, sin que hasta el momento haya mayor información.