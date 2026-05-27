Dan más de 17 años de prisión a homicida de un hombre en Gómez Palacio

Un hombre fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado de Durango acreditó su responsabilidad en la muerte de Eugenio Cabral Caballero, ocurrida en el municipio de Gómez Palacio.

El sentenciado fue identificado como Aarón Salas Martínez, quien enfrentó un proceso penal derivado de hechos registrados la noche del 1 de junio de 2025 en el ejido Ahedo, donde convivía con la víctima y otra persona.

De acuerdo con las investigaciones, durante la reunión surgió una discusión relacionada con un pago pendiente. La situación se salió de control y Aarón presuntamente atacó a Eugenio con un arma de fuego, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Tras el crimen, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y reunió las pruebas necesarias para establecer la probable responsabilidad del acusado, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron el mandato judicial y pusieron al detenido a disposición del juez que llevaba el caso en la región Laguna.

El proceso avanzó mediante un procedimiento abreviado y el pasado 12 de mayo de 2026 se celebró la audiencia intermedia, donde el órgano jurisdiccional emitió la sentencia condenatoria correspondiente.