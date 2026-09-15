Dan más de 17 años de prisión a tres por homicidio en centro de rehabilitación en Gómez Palacio

Tres hombres fueron sentenciados a 17 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio calificado de Julio César Zapata Marta, de 44 años de edad, ocurrido en un centro de rehabilitación de Gómez Palacio, Durango.

Los sentenciados son Marco Antonio Medrano Ríos, Daniel Adrián Ortega y José Guadalupe Prieto Guillen, quienes además deberán cubrir una multa de 142 mil 356 pesos y pagar un millón 410 mil 728 pesos como reparación del daño a los familiares de la víctima.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del 22 de mayo de 2025, al interior del centro de rehabilitación denominado “Mundo de Paz”, ubicado en la calle Pasaje del Halcón, de la colonia Héctor Mayagoitia.

En ese lugar se encontraban Julio César y los ahora sentenciados, quienes comenzaron a agredirlo físicamente hasta dejarlo inconsciente. La víctima sufrió un trauma cerrado de tórax como consecuencia de la agresión.

Posteriormente, Julio César fue trasladado en una camioneta de la marca Chevrolet, línea Colorado, modelo 2017, hacia las instalaciones de la Cruz Roja de Gómez Palacio para recibir atención médica; sin embargo, llegó al lugar sin signos vitales.

Tras tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, mientras que elementos de la Policía Investigadora de Delitos detuvieron en flagrancia a Marco Antonio, Daniel Adrián y José Guadalupe, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Finalmente, mediante un procedimiento abreviado, el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria contra los tres implicados por el delito de homicidio calificado, imponiéndoles la pena de 17 años y seis meses de prisión, además de las sanciones económicas y la reparación del daño.