Dan más de 3 años de prisión a hombre por portar arma de uso exclusivo del Ejército en Lerdo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión en contra de Fausto, tras acreditar su responsabilidad en el delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la autoridad federal, el fallo fue emitido mediante un procedimiento abreviado, luego de que el agente del Ministerio Público de la Federación presentara las pruebas suficientes para demostrar la participación del imputado en el delito.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado una multa de siete mil 859 pesos con 77 centavos. La condena será cumplida en el Centro Penitenciario Federal No. 18 "CPS Coahuila".

Las investigaciones se derivaron de la puesta a disposición realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes detuvieron a Fausto durante un operativo efectuado en el kilómetro 213 de la carretera federal 40D Durango-Torreón, en el municipio de Lerdo.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de fuego, un cargador y seis cartuchos útiles, además de un tractocamión con caja seca de redilas de madera y placas del Servicio Público Federal.

Tanto el detenido como el armamento, las municiones y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), representación Durango, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Con esta resolución, la FGR informó que concluyó el proceso penal en contra del responsable, al obtener una sentencia condenatoria por un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.