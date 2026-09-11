Dan más de 6 años de prisión a hombre que transportaba metanfetamina en autobús en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de seis años y ocho meses de prisión contra Guadalupe, quien fue detenido cuando transportaba más de ocho kilogramos de metanfetamina a bordo de un autobús de pasajeros en Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, la detención estuvo a cargo de elementos de la entonces Policía Federal, quienes interceptaron la unidad a la altura del kilómetro 16+000 de la carretera 640 Durango-Yerbaniz.

Durante la intervención, los agentes localizaron ocho paquetes confeccionados con cinta canela, los cuales contenían en total ocho kilos con 280 gramos de metanfetamina. Ante el hallazgo, Guadalupe quedó detenido y la droga fue asegurada.

El caso quedó en manos del Ministerio Público de la Federación y posteriormente la Fiscalía Especializada de Control Regional presentó las pruebas ante la autoridad judicial. Mediante un procedimiento abreviado se acreditó la responsabilidad del acusado por el delito de transporte de metanfetamina.