Dan prisión preventiva a cuatro acusados de vender droga en Gómez Palacio

Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo el subtipo de posesión de narcóticos con fines de comercio, tras ser detenidos en distintos puntos de Gómez Palacio.

Francisco Javier, José Manuel y Óscar Armando fueron detenidos el pasado 9 de septiembre en la colonia Jaramillo, mientras que Jesús David fue aprehendido en la colonia Ampliación Las Rosas. De acuerdo con la carpeta de investigación, las detenciones fueron realizadas por elementos de la Policía Investigadora de Delitos.

Al momento de las detenciones, los cuatro se encontraban en posesión de sustancias con características similares a la droga conocida como “cristal”, descrita en el reporte como polvo blanco semigranulado, además de dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un Juez de Control, quien, tras analizar los elementos presentados durante la audiencia, determinó vincularlos a proceso. Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva, por lo que permanecerán en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 mientras continúa el procedimiento.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público deberá continuar con las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los imputados.