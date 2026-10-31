Dan prisión preventiva a Erik por muerte de Scarlet, mujer trans asesinada en barbería de Durango

El presunto responsable de la muerte de Scarlet, una mujer trans que fue localizada sin vida al interior de una barbería del fraccionamiento Puertas de San Ignacio, en la ciudad de Durango, permanecerá en prisión preventiva, luego de celebrarse este sábado la audiencia inicial de formulación de imputación por el delito de homicidio agravado.

Se trata de Erik Israel, señalado por su probable responsabilidad en la muerte de Jairo Iovane Alvarado González, conocida como Scarlet, quien perdió la vida durante la madrugada del pasado jueves 29 de octubre, luego de una agresión registrada en el establecimiento denominado Barber Shelby, ubicado sobre la calle Isla Ángel de la Guarda, también conocida como avenida Cima.

Durante la audiencia celebrada este sábado 31 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez los datos de prueba reunidos durante las investigaciones, por lo que se formuló la imputación correspondiente. La autoridad judicial determinó imponer al señalado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social número 1 de Durango.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Erik Israel presuntamente contactó a Scarlet mediante redes sociales para solicitar servicios sexuales. Según la versión atribuida al propio imputado, al encontrarse con ella y percatarse de que era una mujer trans, se habría originado una discusión que posteriormente derivó en una agresión física, durante la cual presuntamente fueron utilizadas unas tijeras, además de propinarle diversos golpes.

Tras los hechos, el cuerpo de Scarlet fue localizado en una de las habitaciones del establecimiento, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Servicio Estatal de Emergencias Médicas (SEEM) acudieron al sitio y, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

Asimismo, trascendió que la esposa del ahora imputado habría logrado ubicarlo mediante una aplicación de geolocalización, situación que permitió conocer inicialmente lo ocurrido. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento, donde realizaron la detención de Erik Israel, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Finalmente, se estableció que la siguiente audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 5 de noviembre, cuando el juez deberá resolver la situación jurídica del imputado y determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por homicidio agravado. Mientras tanto, Erik Israel permanecerá privado de su libertad, bajo el principio de presunción de inocencia, en tanto se desarrolla el procedimiento penal.