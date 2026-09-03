Dan voz a las Madres Buscadoras de Durango en panel de la Fader y Cipol

A través del panel denominado “La verdadera cara de México: historia de madres buscadoras en nuestro Estado”, coordinado por Karol Kassandra Leyva Sánchez, alumna de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la comunidad universitaria pudo acompañar escuchando a quienes atraviesan por esta difícil situación.

Esta iniciativa, realizada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, contó con la participación de las madres buscadoras Laura Elena Bustamante, Ana Lilia Delgado Campuzano, Manuela Kathalina Ayala, Dora María Hernández y Luz María Rocha, quienes compartieron sus testimonios y experiencias en la incansable búsqueda de sus hijos.