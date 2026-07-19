Dañan protección y roban 15 mil pesos de una vivienda, en el Milenio 450

Un robo a casa habitación fue denunciado la tarde de este sábado en el fraccionamiento Milenio 450, de la ciudad de Durango, luego de que la propietaria descubriera daños en el inmueble y el faltante de dinero en efectivo.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:00 horas a través del número de emergencias, lo que movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad hasta un domicilio ubicado sobre la calle Era para atender el llamado.

La afectada, identificada como Benia Margarita Pulido Flores, informó a los agentes que al regresar a su vivienda encontró una de las protecciones dañada, por lo que de inmediato revisó el interior del inmueble.

Durante la inspección, la mujer confirmó que personas desconocidas habían ingresado a la casa y se apoderaron de aproximadamente 15 mil pesos en efectivo, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Los elementos de seguridad realizaron la inspección correspondiente en el domicilio y recabaron los primeros indicios que podrían contribuir a la investigación del robo.

Asimismo, orientaron a la afectada para que presentara la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con el fin de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso.

Las autoridades mantienen las indagatorias para tratar de identificar a los responsables y esclarecer este robo registrado en una zona habitacional del oriente de la capital duranguense.