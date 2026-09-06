Dañan vivienda en Fos La Virgen II para entrar y llevarse más de 15 mil pesos

Un robo a casa habitación fue reportado la mañana del sábado en la colonia Fos La Virgen II, de la ciudad de Durango, donde los responsables habrían realizado un boquete para ingresar al inmueble.

Fue aproximadamente a las 08:00 horas del 5 de septiembre cuando el propietario regresó de trabajar y descubrió daños en su vivienda, por lo que solicitó la presencia de las autoridades.

Según manifestó el afectado, los responsables hicieron un hueco para poder entrar a la casa y además rompieron uno de los vidrios del inmueble.

Al revisar sus pertenencias, se percató de que faltaban 15 mil 280 pesos en efectivo , cantidad que presuntamente fue tomada por quienes ingresaron al domicilio.

Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento del robo y recabar la información correspondiente, mientras que el afectado fue orientado para presentar la denuncia y dar paso a las investigaciones.