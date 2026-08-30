Daniel Suárez acaricia la gloria en Daytona y amarra su boleto a los playoffs de NASCAR Cup

El histórico óvalo de 2.5 millas del Daytona International Speedway albergó el dramático cierre de la temporada regular de la NASCAR Cup Series con la disputada carrera Coke Zero Sugar 400. El piloto mexicano Daniel Suárez logró la segunda posición, a tan solo 0.024 segundos del vencedor, el estadounidense Ryan Preece. Este final de fotografía en la vigésimo sexta fecha definió los dieciséis clasificados a los playoffs.

Al mando del Chevrolet Camaro ZL1 número 7 de la escudería Spire Motorsports, el regiomontano arrancó desde la posición 23 de la parrilla tras registrar un tiempo de calificación de 49.240 segundos. Suárez ejecutó un plan táctico paciente en los peligrosos paquetes de succión, remontando puestos metódicamente durante las tres etapas de la prueba y esquivando con éxito los accidentes múltiples que eliminaron a competidores como Carson Hocevar y Erik Jones.

Rendimiento para los libros de historia

El desenlace se decidió en tiempo extra tras el aparatoso impacto de Ryan Blaney (12) contra el muro exterior de la recta principal, desplegando la bandera amarilla final. Al decretarse la neutralización de la carrera, el vehículo número 60 de Preece contenía el avance de Suárez por únicamente 24 milésimas. El registro oficial de Suárez fue de 2 horas, 40 minutos, 57 segundos y 908 milésimas (2:40:57.908), obteniendo 38 puntos en la jornada.

El cuadro de honor de la competencia fue completado por Tyler Reddick (45) a 0.641 segundos del ganador. Detrás cruzaron Michael McDowell (71) en cuarto lugar (+0.642s), Ricky Stenhouse Jr. (47) en quinto (+1.362s) y Austin Cindric (2) en el sexto puesto. El compañero de Suárez, Ross Chastain (1), había obtenido la pole position con 48.808 segundos, pero finalizó en el lugar 24 tras sufrir complicaciones sobre el cierre.

Asegura su boleto para los playoffs

Con este destacado resultado, Suárez aseguró su boleto a los playoffs de la NASCAR Cup Series 2026 en el undécimo puesto con 2,025 puntos tras el reajuste oficial del campeonato. La fase regular fue conquistada por Denny Hamlin con 2,100 unidades. La búsqueda del título arrancará el domingo 6 de septiembre en Darlington Raceway, Carolina del Sur, donde los dieciséis clasificados disputarán la primera ronda eliminatoria.

Este segundo lugar representa la tercera clasificación del piloto mexicano a los playoffs y confirma su solidez en trazados de alta velocidad. En 2025 concluyó segundo en esta misma cita por 0.031 segundos. Ahora, en su primer año con Spire Motorsports, el regiomontano encara la postemporada con el firme objetivo de superar la décima posición general que alcanzó durante la temporada 2022.