Daniela Luján y Ricardo Margaleff regresan en nueva temporada de '¿Tú crees?'

Después de consolidarse como una de las comedias más populares de la televisión mexicana, “¿Tú crees?” está lista para regresar con su quinta temporada. La serie protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margaleff estrenará episodios el próximo domingo 13 de septiembre, con una nueva tanda de enredos que pondrá a prueba a la peculiar pareja formada por Gaby y Plutarco.

La sitcom, basada en los personajes de “El casado casa quiere” de Alfonso Paso, mantiene el humor cotidiano que la ha caracterizado desde su estreno, combinando situaciones laborales, problemas de pareja y un elenco coral que convierte cada capítulo en una sucesión de malentendidos y ocurrencias.

MÁS PROBLEMAS EN PANTALLA

En esta nueva entrega, Tiendas del Sol entra en una etapa de mayor competencia interna, mientras Plutarco y Gaby atraviesan una crisis económica tras gastar más de la cuenta y quedar al borde del desalojo de su departamento. La pareja tendrá que encontrar maneras poco convencionales de obtener ingresos, incluso subarrendar su vivienda o aprovechar oportunidades inesperadas.

Uno de los giros más llamativos llegará cuando Plutarco se convierta accidentalmente en influencer gracias a sus bromas callejeras, alcanzando una fama tan inesperada como las nuevas deudas que terminará acumulando.

Mientras tanto, una confusión dentro de la tienda provocará que Gaby sea nombrada subgerente interina durante la ausencia de Calvillo, quien viajará a Monterrey para tomar un curso de manejo de ira para gerentes. El ascenso despertará la rivalidad de Irina, decidida a recuperar el puesto y convertir la vida de Gaby en un auténtico caos.

PROMETEN MÁS RISAS

La quinta temporada también desarrollará varias tramas paralelas entre los empleados de la tienda. Chiquis y Matías emprenderán un viaje después de ganar un premio de lotería, mientras Dora intentará conquistar a Calvillo y Jinx encontrará una nueva oportunidad sentimental tras convertirse en la encargada del área deportiva.

Otra de las historias girará alrededor de Zacarías, quien descubrirá que su madre desconoce quién es su verdadero padre. La búsqueda reunirá a tres posibles candidatos, cada uno con una personalidad completamente distinta, dando pie a uno de los misterios cómicos de la temporada.

Además, la llegada de Yuri, la sobrina de Dora, traerá nuevos conflictos cuando termine instalada en el departamento de Plutarco y Gaby pese a su carácter resentido y malhumorado.

EL ELENCO QUE REGRESA

Daniela Luján y Ricardo Margaleff encabezan nuevamente el reparto como Gaby y Plutarco, acompañados por Juan Carlos Casasola, Ingrid Martz, María Alicia Delgado, Luis Manuel Ávila, Leny Zundel, Natalia Madera, Melissa Hallivis, Eduardo Palacios, Fernanda Rivas, Tadeo Bonavides, Andrea Montalvo, Carlos Speitzer, Michelle Orozco y Jimena Cornejo.

El proyecto continúa bajo la producción ejecutiva de Pedro Ortiz de Pinedo y Jorge Ortiz de Pinedo, con producción asociada de Zuly González y Manolo Fernández. La dirección de escena corre a cargo de Sergio Adrián Sánchez “Venado”, mientras que Miguel Ángel Gutiérrez se mantiene como director de cámaras.