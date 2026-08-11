Daniela Spalla inicia una nueva etapa artística con 'La Espina'

Daniela Spalla inicia una nueva etapa en su carrera con “La Espina”, un sencillo que marca la apertura de un ciclo creativo en el que la cantautora argentina amplía los límites de su identidad sonora sin abandonar la vulnerabilidad y la honestidad emocional que han definido su trayectoria.

Reconocida como una de las voces más representativas del pop latino contemporáneo, Spalla apuesta ahora por un sonido de mayor alcance, construido alrededor de grandes melodías, una producción de espíritu pop y una interpretación vocal que mantiene intacta la intensidad confesional que caracteriza su obra.

“La Espina” surge precisamente de una de las contradicciones más profundas que puede acompañar al éxito , alcanzar aquello que durante años se persiguió y, al mismo tiempo, sentirse lejos de disfrutarlo plenamente.

EL LADO B DEL ÉXITO

La canción nació mientras la carrera de Daniela Spalla atravesaba uno de sus momentos de mayor crecimiento. Nuevos escenarios, reconocimiento y resultados que confirmaban años de trabajo convivían, en el plano personal, con la presión, la autoexigencia y una sensación permanente de insuficiencia.

Desde esa tensión nace una composición que pone el foco en aquello que normalmente permanece fuera de los reflectores. “La Espina” aborda los sacrificios que pueden acompañar a las grandes pasiones y la dificultad de detenerse a valorar los logros cuando la exigencia por avanzar nunca desaparece.

La propia Spalla ha descrito la canción como una mirada a ese “lado b” que existe detrás de las cosas que más se aman, convirtiendo una experiencia personal en una pieza capaz de conectar con quienes también han experimentado el peso de las expectativas y la necesidad de seguir adelante.

UNA NUEVA TEXTURA SONORA

En el terreno musical, “La Espina” representa una evolución natural para la artista. La canción recupera la influencia de las grandes melodías de la canción latinoamericana, con Sandro entre sus principales referentes, y la combina con una producción contemporánea que lleva su propuesta hacia un territorio más amplio.

La producción corre a cargo de Nico Cotton , quien construye un paisaje sonoro en el que las guitarras y una poderosa sección de metales acompañan la interpretación de Spalla. El resultado conserva la profundidad de sus letras, pero incorpora una dimensión pop que apunta hacia una nueva etapa de mayor expansión.

Así, la canción funciona como una declaración de principios: evolucionar sin perder aquello que hizo reconocible a una artista que ha encontrado en la nostalgia, la intimidad y las emociones cotidianas algunos de sus principales motores creativos.

UNA HISTORIA VISUAL CON AIRE CINEMATOGRÁFICO

El estreno también llega acompañado por un videoclip oficial dirigido por Pampa & Kato, dúo creativo argentino que ha trabajado con figuras como CA7RIEL & Paco Amoroso y Álvaro Díaz, entre otros exponentes de la escena latinoamericana.

La pieza audiovisual apuesta por una estética elegante y cinematográfica para trasladar al terreno visual el universo emocional de “La Espina”. El concepto, además, establece un vínculo con los primeros años de Spalla, cuando la artista cantaba jazz en hoteles y buscaba conquistar a un público que originalmente no acudía a esos espacios para escucharla.

Ese regreso simbólico a sus comienzos permite que el videoclip dialogue con la idea central de la canción: detrás de cada escenario, reconocimiento o conquista existe una historia de esfuerzo que no siempre alcanza a verse desde las butacas.

UNA ARTISTA EN EXPANSIÓN

Con cuatro álbumes de estudio, un EP y más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, Daniela Spalla se ha consolidado como una figura fundamental del pop latino actual. Su propuesta confesional y nostálgica la ha convertido en una de las compositoras más reconocibles de su generación.

La artista argentina, radicada en México, también ha llevado su música a algunos de los escenarios más importantes de Latinoamérica, incluidos Vive Latino, Tecate Pal Norte y Tecate Comuna, además de recintos como el Teatro Metropólitan.

En 2024, Spalla protagonizó un sold out en el Auditorio Nacional ante 10 mil personas, mientras que en 2025 volvió a demostrar el crecimiento de su convocatoria al compartir un Palacio de los Deportes lleno junto a Esteman, frente a más de 17 mil espectadores.

Su trayectoria también incluye colaboraciones con Camilo, Leonel García, Leiva y Ximena Sariñana , así como el impacto de “Lejos de la Ciudad”, canción que durante 2024 alcanzó el Top Viral de Spotify en más de 18 países y se colocó entre los primeros lugares de distintos charts de México y Latinoamérica. El fenómeno posteriormente dio paso a una nueva versión junto a Camilo.

A ello se suma su presencia en portadas de publicaciones como Marie Claire y Noir Magazine, además de colaboraciones con marcas como Pandora, Sephora, Rabanne y Levi’s. En 2025, Spotify la seleccionó para formar parte del programa EQUAL, reconocimiento que llevó su imagen a una de las principales pantallas de Times Square, en Nueva York.

Con “La Espina”, Daniela Spalla convierte las contradicciones del éxito en materia musical y abre una etapa que promete ampliar tanto su universo sonoro como su identidad visual. El sencillo se presenta así como el primer capítulo de un ciclo más ambicioso, en el que la artista vuelve a mirar hacia adentro para proyectarse, al mismo tiempo, hacia nuevos horizontes.