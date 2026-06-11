Darán seguimiento al caso de Saúl Fernando; aseguran que se lo llevó la policía y apareció muerto

La muerte de Saúl Fernando Chávez Valdez, de 40 años, ha conmocionado no solo a su familia, amigos y conocidos de Durango, sino también a la sociedad en general, ya que no está claro qué fue lo que ocurrió: primero, por qué se lo llevó la policía y, después, por qué apareció muerto en un lote baldío.

Su familia y conocidos lo describen como una persona que, pese a que carecía de algunas facultades mentales, era amable y realizaba diferentes actividades para ganarse algo de dinero.

Los comentarios de quienes lo conocían son positivos. Lo describen como una persona amable y respetuosa; compañeros y personas que le pedían realizar algunos mandados coinciden en esa opinión.

Su familia lo reportó como desaparecido desde el 28 de mayo, ya que perdieron comunicación con él. Sin embargo, otras personas aseguraron que fue llevado por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Ocho días después se realizó el hallazgo de un cuerpo en un lote baldío del fraccionamiento Valle del Paseo y, posteriormente, se confirmó que se trataba de Saúl.

Su cuerpo presentaba evidentes huellas de tortura y marcas de haber estado amarrado de pies y manos. Ahora su familia pide que se investigue el caso y se encuentre a los responsables.

Aseguran investigación

Ante los señalamientos contra elementos de la Policía Preventiva por presuntamente haberlo sacado de su domicilio, autoridades municipales aseguraron que se dará seguimiento al caso para deslindar responsabilidades y determinar si algún elemento tuvo participación en los hechos.

“Desde luego que la propia Dirección estará haciendo su trabajo correspondiente para que, si en este caso resulta responsable quien resulte responsable por esta situación, desde luego será sancionado”, precisó el regidor Diego Flores Arreola, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo.

Indicó que hasta el momento no se cuenta con información concluyente sobre la investigación ni sobre si efectivamente algún elemento policial estuvo involucrado.

“Desde la comisión nosotros le estaremos dando seguimiento para conocer el resultado de lo que arroje esta investigación”.

Reconoció que este caso ha generado una amplia reacción social y numerosas publicaciones en redes sociales; sin embargo, señaló que es necesario que primero se realice la investigación correspondiente para sancionar a los responsables, siempre y cuando exista la denuncia y los elementos que permitan proceder.

Finalmente, apuntó que el director de Seguridad Pública Municipal podría proporcionar información más precisa sobre el caso, principalmente para determinar si los agentes acudieron por él a su domicilio o si fue detenido en la vía pública.