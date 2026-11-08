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Darío Venegas González celebra sus tres años de vida

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Darío Venegas González celebra sus tres años de vida

DANIELA ALMAGUER
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En un ambiente lleno de cariño, alegría y diversión, el pequeño Darío celebró sus tres años de vida con una reunión íntima y familiar, organizada especialmente para festejar esta fecha tan especial.

La celebración tuvo lugar en casa de sus abuelitos paternos, Blanca Esthela Trejo y José Luis Venegas Espinoza, quienes fueron anfitriones de este agradable encuentro.

Acompañado por sus papás, Yolanda González e Ismael Venegas, el cumpleañero disfrutó de una tarde muy especial en compañía de amigos y familiares, entre ellos su tío Armando Venegas.

La fiesta estuvo inspirada en el baloncesto pero también en Spider-Man, los cuales dieron vida a la decoración, al increíble pastel de cumpleaños y a la tradicional piñata, convirtiendo el festejo en una ocasión llena de sonrisas y momentos inolvidables.

Sin duda, una celebración que la familia Venegas González recordará con gran cariño.


¡FELICIDADES!







               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sociales El Siglo de Durango González, vida, Venegas, celebración

               

                
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