Mientras los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial ponen a prueba las redes eléctricas de las principales potencias del mundo, México enfrenta una de las oportunidades de infraestructura más relevantes de la década. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo eléctrico global de estas instalaciones pasará de 415 teravatios-hora en 2024 a 945 teravatios-hora en 2030, una expansión superior al 125% que obliga a rediseñar los sistemas energéticos a escala planetaria. Lejos de ser un freno, esta presión global coloca a México ante la posibilidad real de consolidarse como el gran nodo digital de América Latina, si logra convertir su apetito de inversión en capacidad eléctrica efectiva.

La fotografía comparativa demuestra tanto la velocidad actual del país como su margen de crecimiento. Según Data Center Map, Estados Unidos concentra más de 5,100 centros de datos y Brasil rebasa los 220 dentro de una región latinoamericana que supera los 500 complejos registrados, mientras México cuenta con alrededor de 71 instalaciones, apenas por encima de Chile con 66. Sin embargo, el dinamismo reciente muestra un punto de inflexión: reportes de CBRE sobre el mercado institucional y de hiperescala documentan que Querétaro absorbió 213 megavatios netos en el primer trimestre de 2026, equivalentes al 78.7% de toda la demanda captada conjuntamente por los cuatro mercados líderes de la región -Sao Paulo, Querétaro, Santiago y Bogotá-. A ello se suma la proyección de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), que anticipa requerimientos eléctricos por 1,730 megavatios hacia 2031 -seis veces su base instalada de referencia de 279 megavatios-, respaldados por más de 20,630 millones de dólares en inversión directa y cerca de 82,500 millones en derrama económica total.

El desafío no radica en atraer capital, sino en sincronizar los tiempos de la infraestructura con los de la economía digital. Mientras los operadores globales exigen ventanas de despliegue de 12 a 14 meses, los procesos habituales de interconexión eléctrica suelen tomar al menos ocho meses, un desfase que análisis de Banamex identifican como crítico para no perder proyectos frente a otros destinos. No obstante, el tablero ya registra avances institucionales relevantes: la Comisión Federal de Electricidad y la MEXDC instalaron mesas de trabajo enfocadas en atender demandas superiores a los 1,700 megavatios, al tiempo que la planeación energética nacional busca integrar esquemas de coinversión privada y elevar la participación de generación limpia hacia niveles cercanos al 38% en 2030.

Para la alta dirección empresarial, el debate dejó de ser meramente técnico para convertirse en un imperativo financiero y de reputación. Los grandes usuarios corporativos de nube e inteligencia artificial exigen hoy trazabilidad energética, contratos de suministro renovable de largo plazo, eficiencia térmica y certezas hídricas antes de comprometer capital. En este entorno, las empresas y desarrolladores que incorporan criterios ambientales desde el diseño de sus parques industriales no solo mitigan riesgos de continuidad operativa, sino que acceden a financiamiento más competitivo y fortalecen su licencia social en las comunidades anfitrionas.

La revolución de la inteligencia artificial no espera a las economías indecisas, pero premia con creces a las que planean con visión de Estado y ejecución empresarial. Si México acelera la modernización de sus redes de transmisión, otorga certidumbre regulatoria a la generación limpia complementaria y mantiene una coordinación estrecha entre autoridades e industria, los centros de datos dejarán de verse como una presión sobre el sistema eléctrico para convertirse en la columna vertebral de su competitividad en el siglo XXI.

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