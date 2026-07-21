De 100 llamadas de emergencia que hacen Durango en este 2026, al menos 75 son falsas o bromas

De cada 100 llamadas que recibe el servicio de emergencias 911, únicamente 25 corresponden a una emergencia real; el resto son llamadas de broma, falsas, de silencio o incluso para solicitar información sobre temas ajenos al servicio.

Juan Rodrigo Monárrez Salazar, director del Centro Estatal de Emergencias de la Secretaría de Salud, explicó que una parte importante de las llamadas proviene de personas que guardan silencio, de jóvenes que juegan con el teléfono, que piden pizza, llamadas con reportes incompletos o de ciudadanos que utilizan el número para solicitar servicios que nada tienen que ver con una emergencia, como pedir información de talleres mecánicos.

Ante esta situación, hizo un llamado a la población para utilizar el 911 de manera responsable, ya que cada reporte genera la movilización de ambulancias y otras corporaciones de auxilio. Cuando una llamada resulta ser falsa, esos recursos dejan de estar disponibles para atender una emergencia real.

También pidió a los padres de familia enseñar a sus hijos la importancia de hacer un uso adecuado del número de emergencias.

"En este servicio estamos todas las corporaciones médicas, Protección Civil, las corporaciones de seguridad y la Guardia Nacional; estamos todos", señaló.

Monárrez Salazar comentó que actualmente varias de estas corporaciones participan en los operativos de seguridad de la Feria Nacional Francisco Villa. Sin embargo, indicó que la concentración del tránsito en el resto de la ciudad, aunada al periodo vacacional, ha contribuido a reducir el número de accidentes viales.

"Sobre todo por las vacaciones escolares, ha disminuido la atención de accidentes de tránsito. Sí seguimos teniendo, pero en menor número", comentó.

El director del Centro Estatal de Emergencias informó que, de septiembre de 2025 al 30 de junio de este año, el Centro Regulador de Urgencias Médicas recibió 29 mil llamadas de atención médica.

Precisó que, tras recibir los reportes, se envían ambulancias, se brinda orientación a las familias o se realizan traslados de pacientes. Del total de personas atendidas, el 55 por ciento fue canalizado al Hospital General 450, el 20 por ciento al Hospital Materno Infantil, el 15 por ciento al IMSS y el resto al ISSSTE.