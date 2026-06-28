De 16 mil 300 pesos, el ingreso promedio mensual de profesionistas en Durango

Durango se encuentra entre los 10 estados del país con el menor ingreso promedio mensual de profesionistas, de acuerdo con las cifras disponibles del Observatorio Laboral (OLA), un servicio público de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Con base en el informe del Panorama profesional por estados, el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados en Durango es de 16 mil 310 pesos, superando solamente a Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Es decir, Durango está en la posición 25 del registro nacional de ingreso promedio mensual para profesionistas.

El más bajo de la tabla es Morelos con un ingreso promedio de 13 mil 977 pesos; mientras que el ingreso más alto para los profesionistas a nivel nacional se registra en la Ciudad de México con 26 mil 544 pesos.

Panorama

En Durango se reporta una cifra de 132 mil 591 profesionistas ocupados, de los cuales 49.9 por ciento son hombres y 50.1 por ciento son mujeres, lo que refleja una tendencia que muy pocos estados tienen de que las mujeres sean mayoría en el sector de profesionistas económicamente activos.

La entidad con el menor número de profesionistas ocupados es Colima con 65 mil 598; mientras que el Estado de México es el de mayor ocupación, con un millón 384 mil 563 profesionistas con trabajo.

Antecedentes

A finales de 2024, la media en torno al salario de profesionistas en el estado de Durango fue de nueve mil pesos, informó en su momento el presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), Alberto Pérez.

Y, aunque con los años se ha ido incrementando, el ingreso de los profesionistas en Durango aún se encuentra entre los 10 más bajos del país.

Asimismo, aún quedan pendientes en torno a la ocupación ya que buena parte de los profesionistas tienen que irse a otros estados o incluso países, en la búsqueda de oportunidades laborales, al no encontrar empleo en la entidad, contribuyendo a la llamada “fuga de cerebros”.