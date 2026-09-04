De 27 a 8 pesos: productores de frijol de Durango están rematando su cosecha

Alrededor de 20 mil toneladas de frijol del ciclo anterior permanecen en manos de productores de Durango, quienes actualmente se ven obligados a venderlas entre siete y ocho pesos por kilogramo para obtener recursos y continuar con los trabajos de este año en el campo.

Rubén Ibarra Alcantar, dirigente estatal de los productores frijoleros, señaló que la situación representa una fuerte pérdida para los agricultores, pues estimó que por cada kilogramo están dejando de obtener alrededor de 20 pesos.

Explicó que los productores se han visto obligados a sacar su frijol al mercado a precios muy bajos debido a la necesidad de contar con dinero para financiar las labores del actual ciclo agrícola.

“Hay mucho frijol” almacenado y una parte importante de la cosecha anterior todavía no ha podido comercializarse, situación que también ha complicado el inicio de la nueva siembra.

Ibarra Alcantar señaló que esta situación no se había presentado en años anteriores con la misma magnitud y advirtió que la falta de comercialización dejó a muchos productores sin recursos suficientes para continuar con la actividad agrícola.

De acuerdo con el dirigente, incluso las bodegas destinadas al acopio de frijol de Alimentación para el Bienestar permanecen llenas, por lo que han solicitado que se retire el producto almacenado para generar espacio para la próxima cosecha.

El dirigente frijolero advirtió que, mientras los productores venden actualmente entre siete y ocho pesos el kilogramo, existe preocupación por el precio que tendrá la nueva cosecha, particularmente ante la expectativa de una producción menor a la del año pasado.