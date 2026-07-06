De Corea a Durango: la tendencia que comienza a conquistar la ciudad

Durante los últimos meses, caminar por distintos puntos de la ciudad de Durango deja ver una tendencia que hace apenas unos años parecía lejana. Lo coreano ya no es únicamente una moda entre jóvenes seguidores del K-pop o de los dramas asiáticos; poco a poco se ha convertido en una influencia que alcanza la gastronomía, el cuidado de la piel, las bebidas, los accesorios e incluso la forma de emprender.

Lo que comenzó con la popularidad de las series y la música producida en Corea del Sur ha terminado por abrir nuevas oportunidades de negocio en la capital duranguense, donde cada vez es más común encontrar establecimientos especializados en productos importados, restaurantes con recetas tradicionales y pequeños emprendimientos inspirados en experiencias que millones de personas han visto en redes sociales.

Una cultura que salió de las pantallas

Durante años, la cultura surcoreana fue conocida únicamente por un sector específico de la población. Sin embargo, el crecimiento de plataformas de streaming, redes sociales y el alcance internacional del K-pop hicieron que miles de personas comenzaran a interesarse por aspectos mucho más amplios que la música.

Hoy, quienes llegan a estos contenidos también buscan probar la comida que aparece en las series, utilizar productos de skincare elaborados en Corea, conocer sus bebidas tradicionales o experimentar algunas de las tendencias que constantemente se vuelven virales en TikTok e Instagram.

Ese fenómeno mundial también encontró eco en Durango.

En distintos puntos de la ciudad comenzaron a surgir negocios especializados que importan directamente productos coreanos, ofreciendo desde mascarillas faciales, protectores solares y cosméticos hasta botanas, dulces, bebidas, cafés instantáneos y artículos difíciles de conseguir hace apenas unos años.

Lejos de ser productos exclusivos para coleccionistas, muchos de ellos ya forman parte del consumo cotidiano de jóvenes y adultos interesados en probar nuevas experiencias.

La gastronomía también encontró su espacio

Uno de los cambios más notorios se encuentra en la oferta gastronómica.

En la capital duranguense ya es posible encontrar restaurantes especializados en comida coreana, incluso algunos encabezados por personas originarias de Corea del Sur que decidieron establecerse en la ciudad para compartir recetas tradicionales.

Esto ha permitido que platillos como el bibimbap, el bulgogi, el kimchi, el pollo frito coreano y diversas preparaciones con fideos comiencen a formar parte del menú habitual de quienes buscan conocer sabores diferentes.

La respuesta del público ha sido positiva, especialmente entre jóvenes universitarios y familias que desean probar algo distinto a la oferta gastronómica tradicional.

Además de los restaurantes establecidos, también han aparecido cafeterías y negocios que incorporan ingredientes, bebidas y postres inspirados en la cultura asiática, ampliando aún más las opciones disponibles para los consumidores.

El auge del ramen y los nuevos emprendimientos

Quizá uno de los ejemplos más curiosos de esta tendencia son los pequeños emprendimientos que han adaptado una idea muy popular en Corea y otros países asiáticos: preparar ramen instantáneo completamente personalizado.

En estos espacios, los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de sopas de diferentes niveles de picante y sabores para posteriormente complementarlas con ingredientes adicionales como queso, salchichas, huevo, vegetales, carne, algas, cebollín, tofu, dumplings y otros acompañamientos.

El concepto va más allá de vender un simple ramen de bolsa.

Los establecimientos cuentan con estaciones donde los propios clientes preparan su comida utilizando agua caliente, utensilios, recipientes especiales e incluso espacios para consumir ahí mismo, recreando una experiencia similar a la que puede encontrarse en tiendas de conveniencia y establecimientos especializados en Corea del Sur.

Este modelo de negocio ha llamado especialmente la atención de los jóvenes, quienes además de consumir el producto suelen compartir la experiencia en redes sociales, generando publicidad orgánica para estos nuevos emprendimientos.

El skincare sigue creciendo

Otro de los sectores que ha mostrado un crecimiento importante es el cuidado de la piel.

Los llamados productos de K-Beauty se han ganado una reputación internacional gracias a sus fórmulas enfocadas en la hidratación, la protección solar y el cuidado preventivo del rostro.

En Durango comenzaron a surgir showrooms y tiendas especializadas que importan directamente estas líneas de productos, ofreciendo una alternativa para quienes anteriormente debían realizar compras por internet o esperar largos tiempos de envío.

Actualmente es posible encontrar desde limpiadores faciales y tónicos hasta sérums, mascarillas, cremas hidratantes y protectores solares elaborados por marcas coreanas ampliamente reconocidas.

Este mercado también ha impulsado el crecimiento de pequeños distribuidores independientes que comercializan estos artículos mediante redes sociales y entregas locales.

Una tendencia que parece seguir creciendo

Aunque todavía representa un nicho específico dentro del mercado duranguense, la presencia de negocios inspirados en Corea del Sur refleja cómo las tendencias internacionales llegan cada vez con mayor rapidez a ciudades como Durango.

La combinación entre gastronomía, cosmética, entretenimiento y redes sociales ha permitido que nuevos emprendedores encuentren oportunidades para diferenciarse ofreciendo productos poco comunes hace algunos años.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, la constante apertura de restaurantes, showrooms especializados y conceptos innovadores como los espacios para preparar ramen instantáneo sugieren que la influencia de la cultura coreana continuará ganando presencia en la capital, demostrando que la globalización también puede verse reflejada en los pequeños negocios locales que buscan conquistar a un público cada vez más curioso por conocer sabores, productos y experiencias provenientes del otro lado del mundo.