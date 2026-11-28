Los escándalos de corrupción en el gobierno de Sheinbaum están tronando como palomitas de maíz. Esta semana fueron tres: los contratos de la secretaría de Energía con Jack Landsmanas, exempleador y amigo de la secretaria, Luz Elena González, quien incluso vivió en un departamento propiedad del proveedor (Latinus); los contratos incumplidos y adjudicados de manera directa a un consejero de Morena en Morelos, Joan Christian Carmona, por 5 mil millones de pesos en el IMSS-Bienestar (Reforma), y la adjudicación de contratos a un empresa ya sancionada por la función pública, Black Ecco TI y Soluciones Tecnológicas del Grijalva, una empresa tabasqueña nacida en la 4T – se fundó en 2019 – para convertirse en proveedor de Pemex. A pesar de que fue sancionada por la Secretaría Anticorrupción por sobreprecio y triangulaciones fraudulentas, ya regresó a las andadas ahora como proveedor nada menos que de la Consejería Jurídica de la Presidencia (El Universal).

La corrupción no es privativa de un partido ni desaparece barriendo escaleras o con discursos moralizadores. Aunque por supuesto que es una decisión personal y consciente del funcionario corrupto y del empresario corruptor que actúan con dolo y en perjuicio del erario, y por tanto de la sociedad, el combate a la corrupción requiere controles y contrapesos políticos y sociales. No comparto el dicho de que en arca abierta, hasta el más justo peca (el que es justo y honesto lo es en arca abierta o vigilada) y mucho menos la visión de que si el presidente es honesto (es un decir) el resto lo será.

La corrupción es inherente a los negocios. Cuando se da entre particulares, entre dos empresas, los afectados son principalmente los socios. Cuando es muy extendida llega a afectar a los clientes y es entonces cuando se convierte en un tema social. Por el contrario, la corrupción gubernamental nos afecta siempre, por eso hay que ventilarla, sea pequeña o enorme. En todas las administraciones, da igual qué partido gobierne y quién sea el presidente, hay corrupción. Las preguntas son por qué en unos es mayor que en otros (o al menos parece ser mayor) y por qué, siendo similares, en un sexenio hay más escándalos que en otro. Dicho de otra manera, por qué en el sexenio de Claudia Sheinbaum los escándalos de corrupción son mayores que en el de López Obrador cuando los que gobiernan son esencialmente los mismos.

Aunque la olla esté llena de los mismos granos de maíz solo van a explotar si existen las condiciones de calor y presión suficientes. López Obrador era un bombero experto. Se pasó seis años manteniendo el calor a niveles muy bajos. Tenía además grandes reservas de agua (credibilidad y bono democrático) para enfriar cualquier lo que fuera, lo que le permitió desmontar prácticamente todos los escándalos, incluso los de su círculo más cercano, la familia. Con Claudia Sheinbaum hay un ambiente social distinto. Cada grano que cae en la olla revienta; cada escándalo de corrupción salta a la opinión pública.

Aunque su popularidad se mantiene alta, la percepción de corrupción aumentó ocho puntos en el último año de acuerdo con Consulta Mitofsky en una encuesta levantada en junio de este año. De entonces para acá los escándalos lejos de reducirse han crecido. La duda es cuándo se van derramar las palomitas, de qué tamaño es el recipiente de credibilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuántos escándalos más aguanta sin que le pase factura.