Hoy es normal en la oficina, ceremonia o en el traje formal, pero la corbata nació en el campo de batalla, dividió bandos políticos y conquistó a reyes vanidosos antes de llegar al armario.

La Enciclopedia Británica ubica el surgimiento de la corbata en 1656 y señala que su nombre proviene de la adaptación al francés cravate de un término étnico croata, desde donde pasó a difundirse por todo el planeta.

Cuando volvió la monarquía a Inglaterra en 1660, tras su exilio, Carlos II, aficionado a las artes y apodado el rey alegre, entre otras razones por los catorce hijos ilegítimos que tuvo, llevó consigo esta novedad de vestimenta, la cravate, que caló con tanta fuerza que llegó a parecer una costumbre típicamente inglesa.

UN DISTINTIVO EN LA GUERRA

Los datos históricos señalan que durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), los soldados mercenarios croatas que integraban las filas francesas llevaban un pañuelo atado al cuello como parte de su indumentaria militar. Hechos de lino o seda, estos pañuelos servían para distinguir el regimiento de cada tropa mediante el color o el dibujo de la tela.

DEL LUJO A SÍMBOLO POLÍTICO

Según cuenta la revista Gentleman en su portal, en 1667 el rey Luis XIV se volvió fan del lazo al cuello porque le parecía “ligero, pintoresco y elegante”. Su entusiasmo hizo que la moda pegara rápido y que poco a poco se dejaran de usar los cuellos altos y rígidos de aquella época.

Otro detalle es que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, aquella prenda anudada de origen croata evolucionó hacia extensas bandas de encaje, seda y muselina que causaron furor entre los sectores más acomodados, sujetándose al frente con distintos acomodos.

Desde la Inglaterra de la Regencia, Beau Brummell (1778-1840), fue el máximo representante de la moda masculina en la Inglaterra de la época de la Regencia y considerado el padre del dandismo moderno, convirtió la corbata en todo un símbolo.

Después de la Revolución Francesa, volvió a tener un papel político y combativo: quienes apoyaban la revolución la llevaban negra y quienes estaban en contra, blanca. Años después, en 1827, se publicó la primera guía para aprender a anudarla, incluyendo el humor de Balzac, que usó ilustraciones para enseñar cómo ponérsela de distintas maneras.

HACIA EL DISEÑO ACTUAL

De acuerdo con Gentleman, hacia el final del siglo XIX la moda inglesa volvió la corbata más alargada y firme, lo que facilitó su uso y la puso al alcance de todos. Aquellos diseños almidonados, que solían sostenerse con un alfiler de perla, dieron origen al nudo Ascot. Con la llegada del siglo XX se llenó de color y se volvió común en cualquier sector social, evolucionando hasta su medida actual: entre 140 y 150 centímetros de largo por ocho o diez de ancho, dejando que la punta rebase ligeramente la pretina del pantalón.