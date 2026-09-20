De la crisis a la Liguilla: Así logró Gerardo Espinoza transformar al Puebla en el Apertura 2026

El Club Puebla se ha consolidado como la gran sorpresa del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al situarse en la quinta posición de la tabla general tras nueve jornadas disputadas. Con un acumulado de 14 puntos, la escuadra camotera ha desafiado los pronósticos que la ubicaban en el fondo de la clasificación, superando en la tabla a instituciones de mayor presupuesto como Monterrey, Pachuca y Pumas.

¿El 'Caballo Negro' de la Liga MX?

El factor clave en esta transformación operativa radica en la gestión técnica de Gerardo Espinoza, quien asumió el banquillo en mayo pasado tras el cese de Albert Espigares. Espinoza implantó un esquema táctico basado en la disciplina de bloque, alternando el dibujo 5-3-2 con transiciones rápidas, optimizando los recursos del plantel mediante un orden defensivo riguroso y máxima efectividad frente a la portería rival.

La numeralia blanquiazul registra cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en el certamen. La Franja cimentó su rendimiento logrando tres triunfos como visitante ante FC Juárez (0-1 en la Jornada 1), Pachuca (2-3 en la Fecha 4) y Necaxa (0-1 en la Jornada 8), además de superar a Santos Laguna (3-2 en la Fecha 5) e igualar ante Chivas (1-1) y Atlante (1-1).

Un equipo que está saliendo adelante

En el plano individual, el arquero Oscar Jiménez ha sido fundamental bajo los tres postes para sostener marcadores estrechos. En la zaga, la línea formada por Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aaron Quirós y los carrileros Walter Clar y Walter Portales, autor del gol ante Atlante, otorgó solvencia en momentos críticos, permitiendo encajar únicamente 11 anotaciones a lo largo de nueve compromisos.

El mediocampo exhibe dinamismo gracias a la circulación de Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio y Martín Sarrafiore, respaldados por la experiencia de Christian 'Hobbit' Bermúdez. Al frente, los movimientos de Luis Angel Calzadilla y Daniel González permitieron equilibrar la diferencia de goles con 11 dianas convertidas, compensando la falta de un artillero estelar con una efectiva distribución colectiva del peligro ofensivo.

Próximo compromiso

A falta de ocho fechas para concluir la fase regular y con la visita a Tigres en puerta, la principal interrogante estriba en la capacidad camotera para sostener este ritmo. El análisis riguroso demuestra que el éxito del Puebla no responde a la casualidad, sino a un modelo táctico pragmático que rentabiliza cada gol para mantenerse en puestos de Liguilla directa.