De la Plaza IV Centenario a la Feria: las visitas de Jesse & Joy a Durango

El anuncio de una nueva presentación de Jesse & Joy en Durango abre la puerta para recordar los encuentros del dueto con el público local. Antes de incorporar a la ciudad a su tour “El Despecho”, los hermanos Huerta ya habían dejado canciones y recuerdos en dos de sus escenarios más conocidos.

El archivo periodístico permite rastrear al menos tres presentaciones anteriores en la capital: una en la Plaza IV Centenario y dos en la Velaria de la Feria Nacional Durango. Aunque no todos los registros conservan la fecha y el motivo del concierto, sí muestran que su relación con los duranguenses viene de años atrás.

Una visita a la Plaza IV Centenario

Uno de los antecedentes aparece en la crónica que El Siglo de Durango publicó sobre su concierto el 1 de marzo del 2013, como parte de su gira internacional ¿Con quién se queda el perro? Tour.

Esta gira, fue la primera gira mundial del dúo mexicano Jesse & Joy, la cual comenzó el 28 de enero de 2012 en la Ciudad de México, Distrito Federal, y terminó el 11 de noviembre de 2014 en Lima, Perú, estando Durango en la segunda etapa.

2018: “Un besito más” en la Feria

El 3 de agosto de 2018, Jesse & Joy se presentaron en la Velaria como parte de la Feria Nacional Durango, durante el último fin de semana de actividades de esa edición.

Su gira “Un besito más” reunió a seguidores que acompañaron canciones como “No soy una de esas”, “Chocolate”, “Llorar” y “¿Con quién se queda el perro?”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el tema que daba nombre al tour, inspirado en su padre, fallecido en 2013. Las luces de los celulares acompañaron la interpretación y Joy no pudo contener las lágrimas mientras Jesse la abrazaba.

La noche también incluyó “¡Corre!”, “Dueles”, “Espacio sideral” y “Ecos de amor”, entre otros éxitos.

2022: regreso con “Clichés Tour”

Cuatro años después, el 18 de julio de 2022, los hermanos volvieron a la Velaria, nuevamente como invitados de la Feria Nacional Durango.

La presentación formó parte de “Clichés Tour” y de los festejos por el 459 aniversario de la ciudad, en una edición que marcó el regreso de la feria después de dos años de pausa por la pandemia.

Esta es la visita más reciente identificada en los registros consultados.

Una oportunidad para verlos antes de su "pausa"

Ahora, Jesse & Joy anunciaron una presentación para el sábado 28 de noviembre de 2026, dentro de su tour “El Despecho”. El recinto y los precios de los boletos todavía están pendientes de confirmación.

La fecha representa una oportunidad para ver a los hermanos juntos antes de la pausa anunciada por Jesse, quien decidió alejarse temporalmente del dueto para atender su bienestar y pasar más tiempo con su familia.

El músico señaló que cumplirá los compromisos previstos antes del descanso, cuya duración no ha sido precisada.