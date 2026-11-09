De la Velaria a la Plaza IV Centenario: las visitas de Río Roma a Durango

En una Velaria abarrotada abrieron con “Al fin te encontré”. Años después, se despidieron de la Plaza IV Centenario con “Mi persona favorita”. Ahora que Río Roma anunció una nueva presentación en Durango, vale la pena recordar las noches en que los hermanos José Luis y Raúl Ortega hicieron cantar al público de la capital.

El archivo de El Siglo de Durango permite rastrear al menos tres conciertos del dueto en la ciudad, dos en la Feria Nacional Durango y uno en el Festival Revueltas.

2015 | “Al fin te encontré” en la Velaria

En la Feria Nacional Durango de 2015, Río Roma salió al escenario de la Velaria a las 21:00 horas ante un recinto lleno. Los hermanos eligieron para abrir la noche “Al fin te encontré”, canción que da nombre al álbum con el que se dieron a conocer en 2011.

2018 | De vuelta en la Feria Nacional Durango

Tres años después, el lunes 30 de julio de 2018, el dueto volvió a la Velaria. Su presentación abrió la última semana de actividades de la Fenadu y reunió a miles de asistentes que acudieron a escuchar los éxitos de los hermanos Ortega.

2023 | El “Rojo Tour” llegó a la Plaza IV Centenario

El 21 de octubre de 2023, Río Roma regresó a la capital con un concierto gratuito como parte del Festival Revueltas. Emilio Cámara, “Barba Rosa”, abrió el espectáculo. Después, los hermanos Ortega arrancaron su presentación con “Te adiviné”, “TQMM” y “Contigo”.

La noche también tuvo un tramo de regional mexicano, con canciones como “Mi mayor anhelo” y “Tú me gustas”, esta última grabada con Carín León. Hacia el final sonaron “Todavía no te olvido” y “Me cambiaste la vida”. El dueto cerró con “Mi persona favorita”, que dedicó al público reunido en la plaza.

La próxima cita será en Lerdo

Esta vez, Río Roma se reencontrará con el público duranguense en La Laguna. El concierto está anunciado para el jueves 12 de noviembre a las 20:00 horas en El Avión de Lerdo, también conocido como el Avión de Sarabia.

Los hermanos Ortega serán padrinos de la primera edición de “Lerdo Suena y Suena Bien”, festival que forma parte de los festejos por el 132 aniversario de la ciudad.