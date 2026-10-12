De las maquinitas a la pantalla grande, ¿cuándo se estrena 'Street Fighter'?

Una de las franquicias más emblemáticas de los videojuegos está lista para regresar a la pantalla grande.

Se trata de Street Fighter, la saga de peleas desarrollada por Capcom que, después de conquistar las máquinas recreativas y las consolas durante varias generaciones, tendrá una nueva adaptación cinematográfica protagonizada por Jason Momoa, Noah Centineo y Andrew Koji.

¿De qué tratará el filme?

La película, dirigida por Kitao Sakurai, buscará recuperar la esencia de los videojuegos originales, combinando combates cuerpo a cuerpo, movimientos especiales y personajes reconocibles para quienes crecieron disputando enfrentamientos frente a las populares maquinitas.

La historia estará ambientada en 1993, una época especialmente significativa para la franquicia, pues durante aquellos años Street Fighter II se había convertido en uno de los títulos más populares de los salones recreativos alrededor del mundo.

¿Cuándo se estrena Street Fighter en México?

La nueva película de Street Fighter tiene previsto su estreno en cines mexicanos el próximo jueves 15 de octubre de 2026.

Con una duración anunciada de 119 minutos, la producción seguirá a Ryu y Ken Masters, dos peleadores cuyos caminos volverán a encontrarse en medio de un torneo mundial que reunirá a algunos de los luchadores más poderosos del universo de Capcom.

Entre los principales integrantes del reparto destacan Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo en el papel de Ken Masters, Callina Liang como Chun-Li y Jason Momoa, quien interpretará a Blanka. A ellos se suma David Dastmalchian como el antagonista M. Bison.

Buscan recuperar la esencia de las maquinitas

Uno de los principales retos de la producción ha sido trasladar los movimientos característicos de los videojuegos a combates interpretados por actores reales, sin perder los elementos que hicieron reconocible a cada personaje.

En ruedas de prensa, Noah Centineo explicó que el coordinador de especialistas, John Valera, realizó una investigación sobre los diferentes estilos de pelea de la franquicia para reproducirlos durante las escenas de acción.

El objetivo es que los espectadores puedan identificar ataques, posturas y técnicas de sus personajes favoritos, incluyendo algunos de los movimientos especiales más conocidos de la saga.

Además, los integrantes del elenco han destacado su relación personal con los videojuegos. Centineo recordó que durante su infancia pasaba gran parte de sus vacaciones jugando Street Fighter II en una máquina recreativa que sus familiares tenían instalada en el sótano de su casa.

Por su parte, Jason Momoa compartió que también creció interesado en los videojuegos, mientras que Callina Liang recordó la importancia que tuvo para ella conocer a Chun-Li, uno de los personajes femeninos más representativos de la industria.

El elenco visitó México antes del estreno

Como parte de las actividades promocionales, varios protagonistas de Street Fighter viajaron a la Ciudad de México el pasado 8 de octubre , donde participaron en un encuentro con seguidores de la franquicia.

Durante su visita, Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang y Cody Rhodes convivieron con aficionados, firmaron autógrafos y compartieron algunas experiencias relacionadas con la producción.

Los actores también aprovecharon su estancia para visitar una taquería capitalina, acompañados por el director Kitao Sakurai, en un momento que fue difundido a través de redes sociales.

Con esta nueva adaptación, Street Fighter buscará conectar a quienes conocieron la franquicia durante la época de las máquinas recreativas con una generación acostumbrada a las producciones cinematográficas basadas en videojuegos.

El resultado podrá conocerse esta misma semana, cuando los emblemáticos personajes de Capcom regresen a los cines para demostrar si sus tradicionales combates pueden trasladarse con éxito a la pantalla grande.