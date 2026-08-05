España levantó la Copa del Mundo en el New York New Jersey Stadium, en Nueva Jersey.

Un gol de Ferrán Torres al minuto 106 de la prórroga bastó para vencer 1-0 a Argentina y darle a La Roja su segunda estrella, 16 años después de Sudáfrica 2010. El torneo más grande en la historia del fútbol llegó a su fin. Para México, que organizó la justa por tercera vez después de 1970 y 1986, el cierre del campeonato abre una pregunta que va más allá del marcador de la final.

Las tres sedes mexicanas recibieron 13 partidos y 789,766 aficionados con boleto escaneado. Ninguna otra Copa del Mundo había registrado tantos espectadores: a nivel global, la cifra superó los 6.5 millones, más que Rusia 2018 y Qatar 2022 sumadas. Solo el Estadio Ciudad de México (también conocido como Azteca) colgó el letrero de lleno total en sus cinco fechas, con 80,824 personas cada vez.

En 1970, la Copa del Mundo se vivió entre la radio y las primeras transmisiones a color. En 1986, por televisión. En 2026, los aficionados mexicanos veían el fútbol con un nivel de preparación completamente distinto: teléfonos inteligentes con aplicaciones de streaming, servicios de estadísticas, sitios especializados como Legalbet MX, que permiten seguir en un solo lugar los momios de fútbol actualizados ofrecidas por diferentes casas de apuestas. Tres mundiales en un mismo país, tres formas completamente distintas de vivir el fútbol.

La selección rompió una racha de cuatro décadas

México terminó la fase de grupos como líder invicto del Grupo A. Nueve puntos, ningún gol en contra. El debut fue un 2-0 sobre Sudáfrica en un Estadio Ciudad de México que agotó sus 80,824 lugares horas antes del silbatazo. En Guadalajara, Luis Romo anotó el gol que venció 1-0 a Corea del Sur. Y el cierre de la fase, un 3-0 frente a Chequia, confirmó que el equipo de Javier Aguirre llegaba a la eliminatoria con puntaje perfecto.

Lo que ocurrió en dieciseisavos de final no tiene precedente reciente. El Tri venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y cortó una sequía de 40 años sin ganar en eliminación directa. Desde México 1986, ninguna selección mexicana había conseguido eso. En octavos, la historia fue distinta. Un doblete de Jude Bellingham en apenas dos minutos dejó al equipo abajo 0-2 antes del descanso. Quiñones descontó antes del medio tiempo, pero un penal de Harry Kane al minuto 60 restauró la ventaja inglesa. Jiménez acercó con otro penal, pero el 2-3 final ante Inglaterra significó la despedida. Cuatro victorias y una derrota en cinco partidos. Julián Quiñones cerró como máximo goleador del equipo con cuatro tantos.

Estadios renovados, ciudades transformadas

La preparación del torneo dejó una huella visible en las tres sedes. El Estadio Azteca cerró sus puertas en mayo de 2024 para una remodelación que duró casi dos años. La FIFA exigió reubicar los vestidores al centro de la cancha, lo que obligó a demoler una sección de gradas y reconstruirla desde cero. El césped fue retirado, reinstalado y certificado. Las zonas VIP y de hospitalidad se renovaron con un presupuesto aproximado de 1,511 millones de pesos. Cuando reabrió como Estadio Ciudad de México, el recinto de Coyoacán — inaugurado originalmente en 1966 — se convirtió en el primer estadio del mundo con tres partidos inaugurales de Copa del Mundo en su historia.

En Guadalajara, el Estadio Akron estrenó césped híbrido con certificación FIFA Quality Pro. Debajo de la superficie, un sistema de drenaje con succión y riego subterráneo resolvió un problema viejo: las lluvias de junio en Jalisco, que históricamente complicaban la cancha. Monterrey apostó por otro frente. Las adecuaciones del BBVA se concentraron en conectividad, con una red que le valió premios internacionales antes de que rodara el primer balón. En total, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción calculó que las tres sedes movieron inversiones por 225,000 millones de pesos. Mikel Arriola, comisionado de la FMF, proyectó una derrama de 3,000 millones de dólares para el país.

México 1970 México 1986 México 2026 Sedes en el país 5 ciudades 9 ciudades 3 ciudades Partidos en México 32 (todos) 52 (todos) 13 de 104 Formato del torneo 16 selecciones 24 selecciones 48 selecciones (co-sede con EUA y Canadá) Resultado del Tri Cuartos de final Cuartos de final Octavos de final

La cantera que el Mundial dejó sembrada

El legado deportivo más ambicioso del ciclo mundialista no ocurrió dentro de un estadio. En febrero de 2025, la Secretaría de Educación Pública, la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA firmaron un convenio para crear el Torneo Nacional de Fútbol Escolar, un certamen en formato 5 contra 5 dirigido a estudiantes de primaria en todo el país. La primera edición alcanzó cifras sin precedente para un torneo infantil en México.

• 1.8 millones de niños participaron en las distintas fases del torneo, con representación de los 32 estados del país

• Más de 6,000 escuelas públicas y 7,200 maestros se sumaron a la organización

• La FIFA entregó 100,000 balones a través de su programa Football for Schools

• La fase final se disputó del 10 al 13 de junio de 2025 en las instalaciones de la FMF en Toluca, con 64 equipos en ramas femenil y varonil

En paralelo, el programa FIFA Forward canalizó 9.9 millones de dólares hacia México para financiar la Supercopa FMF, torneos de categorías sub-9 y sub-11, y el programa "Jugamos Todos", diseñado para desarrollar habilidades motrices en niños antes de la formación futbolística. La FIFA y el Banco Interamericano de Desarrollo también anunciaron la construcción de ocho minicanchas en comunidades urbanas y rurales del país bajo el programa FIFA Arena.

Infraestructura permanente y programas que necesitan continuidad

Lo que el Mundial dejó en concreto y tecnología tiene carácter permanente. Tres estadios remodelados, redes 5G en las sedes, sistemas biométricos de acceso y una mejora sustancial en las terminales aeroportuarias no desaparecerán con la clausura del torneo. El Aeropuerto de la Ciudad de México recibió 8,500 millones de pesos en adecuaciones de infraestructura. La inversión tecnológica asociada al evento alcanzó los 50,000 millones de pesos según estimaciones de la consultora IDC, incluyendo actualización de redes Wi-Fi y videovigilancia en estadios, hoteles y transporte público.

• Lo que queda: estadios con estándares FIFA, conectividad de última generación, terminales aeroportuarias ampliadas, 18 sedes públicas de transmisión que funcionaron en la Ciudad de México durante el torneo

• Lo que depende de continuidad: Torneo Nacional de Fútbol Escolar (requiere presupuesto anual), minicanchas del programa FIFA Arena (requieren mantenimiento municipal), programa "Jugamos Todos" (depende de la relación SEP-FMF)

La diferencia entre un Mundial que dejó estadios y un Mundial que dejó futbolistas no se mide en semanas, sino en ciclos completos de formación.

La pregunta que queda

México demostró por tercera ocasión que puede organizar una Copa del Mundo. El Estadio Ciudad de México vio a Pelé levantar el trofeo en 1970 y a Maradona en 1986. En 2026 no albergó la final, pero sí recibió el partido inaugural, cuatro encuentros más con lleno absoluto y una afición que rompió su propia forma de consumir fútbol. La selección rompió una sequía histórica. Los estadios quedaron renovados. Y en más de 6,000 escuelas del país, un millón ochocientos mil niños tocaron un balón de la FIFA por primera vez. Lo que resta por verse es si esa estructura sobrevive al entusiasmo que la hizo posible.