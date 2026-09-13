De política y cosas peores

La hermosa princesa vio en su jardín un feo sapo que le dijo: "Soy un príncipe encantado por una infame bruja. Si me das un beso se romperá el hechizo". Le dio el beso, y el sapo se convirtió en un apuesto mancebo. La princesa lo llevó a su alcoba. Y entonces la que quedó encantada fue ella. El untuoso oficinista comentó: "La trayectoria de Andidito dentro de la compañía es verdaderamente impresionante. En unos pocos meses llegó a ser el director, y eso que empezó como simple hijo del dueño de la empresa". Pomponona, vedette de mucha moda, declaró con acento de reproche: "No sé cómo hay mujeres que sólo ven en los hombres su dinero, habiendo también joyas, coches, casas.". "¡No te mueras, Ultimio, no te mueras! -clamaba con desesperación la desolada esposa junto al lecho de agonía de su marido-. ¡Recuerda que no me sienta bien el color negro!". Capronio es un cabrón -su nombre ya lo indica-, un hombre ruin y desconsiderado. En la papelería del barrio compró un mapamundi escolar de 12 pesos. Le explicó al encargado: "Es el regalo de cumpleaños para mi mujer. Siempre me ha dicho que quiere conocer el mundo". Corín Tellado (1927-2009) fue autora de centenares de novelas del género llamado del corazón. Era objeto de burletas por parte de escritores que a sí mismos se daban el título de serios. Les molestaba su inmensa popularidad, el enorme número de lectores que tenía. La tachaban de cursi y sensiblera. Vargas Llosa, a contracorriente de la opinión general, vio lo positivo en ella, y la exaltó en un precioso artículo que guardo: "La escribidora". En él alabó con generosidad su disciplina en el trabajo, la constancia para cumplir su oficio. Llegué a leer algunos de los textos de Corín, pues varias amigas mías compraban asiduamente las revistas donde aparecían sus novelas por entregas, y recuerdo expresiones suyas repetidas una y otra vez: "Sus ojos eran del color del tiempo"; "Tenía un no sé qué que qué sé yo". Se me disculpará esa larga digresión de la cual me valí sólo para recordar a Rosibel, quien al regresar una noche al departamento que compartía con su amiga Susiflor le dijo fatigada y satisfecha: "Siempre supe que mi novio Pitorrango tenía un no sé qué. Esta noche supe que tiene un ya sé qué". En el Bar Ahúnda el solitario bebedor le confió al cantinero: "Desde que mi esposa me dejó para irse con otro hombre, vago sin rumbo por las calles". "¿La extraña mucho, señor?" -se compadeció el barman. "No -replicó el hombre-. Lo que sucede es que se llevó la llave de la casa". El paciente del doctor Duerf, psiquiatra, se tendió en el diván con los pies hacia la cabecera. Le preguntó el analista, libreta y lápiz en las manos: "¿Y desde cuándo tiene usted esa obsesión por ser distinto a los demás?". La rubia del 14, cubierta sólo por vaporoso negligé, llamó a la puerta de la vecina y le dijo: "Aquí tiene la taza de azúcar que me mandó pedir con su marido. Él vendrá tan pronto se reponga un poco". Aquel desdichado hombre yacía en una cama de hospital, vendado de pies a cabeza igual que momia egipcia. Un compañero de trabajo fue a verlo para cumplir una de las obras de misericordia enumeradas por el P. Ripalda -la P. es de Padre- en su olvidado Catecismo: visitar a los enfermos. Le preguntó al doliente: "¿Qué te sucedió?". Con feble voz dio la respuesta el lacerado: "Me golpeó un compadre". "¿Por qué?" -se sorprendió el otro. "Porque le di la razón". "¿Cómo es eso?" -exclamó el visitante. Relató el postrado: "Presumió en círculo de amigos: 'Mi mujer hace el amor como ninguna otra'. Y yo le dije: 'Tiene usted razón, compadre. Soy testigo de eso'". FIN.