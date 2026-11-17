El cuento que descorre hoy el telón de esta columna es de los vetados tanto por la Liga de la Decencia como por la Pía Sociedad de Sociedades Pías. Personas afectadas de pudicia, absténganse. Un rudo individuo de ominosa traza llegó a la consulta del doctor Taládrez, odontólogo, y le dijo con voz ronca: “Vengo a que me saque una muela. Pero soy alérgico a las anestesias. No use ninguna. Y no tenga pendiente. Está usted hablando con un hombre”. El médico abrió una caja y le entregó una pastilla azul. “Tómesela”. Preguntó el individuo, receloso: “¿Es un anestésico?”. “No -replicó el facultativo-. Es Viagra.

El sillón no tienen brazos, y cuando le saque la muela va usted a necesitar algo de dónde agarrarse”. (Buena cosa es que ya no exista el Santo Oficio, pues el relato de ese cuento me habría condenado al fuego purificador, como eran llamadas las hogueras de la Inquisición). Este señor se apellida Ortega. Es el suyo un ilustre apelativo, de clara prosapia ibérica.

El señor Ortega es de menguada estatura, chaparrito, tanto que sus amigos no le dicen Ortega, sino Orteguita. Tiene un defecto grande: escribe versos. Los hace principalmente a la luna y a la mujer, pero cuando se descuida le salen algunos dedicados a los héroes patrios y a otros temas de ocasión, como bodas, bautizos, 15 años y sepelios. Sucedió que su suegro, bien colocado en la sección local del STIC, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, le consiguió una chamba de boletero en el cine del lugar, pero le puso como condición que se dejara de pendejadas.

Así calificaba ese ignaro hombre al divino arte de la poesía. Con pesar en el corazón Orteguita se despidió de las musas, que ciertamente no lloraron su despedida. Tiempo después los intelectuales de la localidad estaban reunidos en el Café Lino’s, hablando sesudamente de José Ortega y Gasset, escritor por entonces muy de moda, aunque pocos lo leían. Llegó en ese momento otro intelectual, y tomado que hubo asiento uno le preguntó: “¿Qué piensas tú de Ortega?”. “Uh -respondió el otro-. Ese Oreteguita. Desde que se metió a cinematografista está perdido para la poesía”. Séame permitido un apurado símil. Desde que la idiotamente llamada 4T llegó en hora mala al poder, la institución electoral, antes perteneciente a los ciudadanos, entró en una etapa de degradación que la convirtió en burdo instrumento del Estado y en cloaca de obscena corrupción. (¡Bófonos!).

Algunos comentadores piensan que el INE podría recuperar su credibilidad con el nombramiento de una persona capaz y honesta para ocupar el cargo al que llegó Taddei por obra de Obrador. No soy tan optimista. En primer lugar dudo que el régimen hará tal designación, aun suponiendo que encontrara en sus filas a alguien honesto y capaz.

Y luego el INE ha sido tan manipulado que de él no quedan sino ruinas. Así venga a dirigirlo el Santo Espíritu, ya los ciudadanos conscientes no le creerán ni el Bendito, como antes se decía. No sólo ya no servirá a la democracia: tampoco será útil a los aviesos fines del obradorismo. Bien puede ya descararse ese nefasto régimen y mostrar abiertamente su rostro dictatorial, totalitarista.

Fuera máscaras. Doña Maturia le preguntó, coqueta, a su marido: “¿Qué dirían los vecinos si me vieran salir desnuda a tomar el sol en el jardín?”. Respondió el esposo: “Dirían que me casé contigo por tu dinero”. Sor Bette amonestó a las jóvenes alumnas del Colegio de las Damas: “No cambien una eternidad de venturas en el Cielo por una hora de placer en la tierra”. Levantó la mano una de las chicas: “Madre: ¿cómo se le hace para que dure una hora?”.

FIN.