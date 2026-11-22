"Relación sexual de personas con animales". Así define el diccionario la palabra "bestialismo". Más conciso y expresivo es el Padre Busquet, insigne maestro de confesores, quien en su copioso Thesaurus Confessarii dice con tres palabras que el pecado de bestialidad consiste en coitus con brutus, coito con animal, y añade que también lo es cum demone apparente in forma humana, con demonio que se presenta en forma humana. Lo anterior viene a cuento por el cuento que ocupa hoy el espacio de este artículo. Ciertamente no es para ser visto por ojos recatados, pero el bestialismo existe. Dejemos a la 4T el ocultamiento de la realidad. He aquí la picante narración. Un destacamento de la Legión Extranjera se hallaba estacionado en cierto remoto punto del desierto norafricano. Llegó ahí un nuevo capitán cuya juventud no tardó en presentarle las urentes demandas propias de su edad. Semen retentun venenum est, decían en latín macarrónico los goliardos medievales. Así, el recién llegado le preguntó al sargento qué hacían él y sus compañeros para sedar la concupiscencia de la carne. El hombre no entendió la pregunta, por lo enredado del concepto, y respondió que la ponían en refrigeración. El capitán se vio obligado a plantear la cuestión en términos más llanos, y entonces sí le entendió el sargento. Respondió: "Recurrimos a la camella". "Mon Dieu! -exclamó con disgusto el capitán-. Eso no va conmigo". En efecto, pertenecía a una familia de larga y honrosa tradición militar -a su tatarabuelo se le habían congelado las partes pudendas durante la campaña napoleónica de Rusia-, y había estudiado en la École Polytechnique. ¿Iba a incurrir en esa práctica bestial, contraria no sólo a la naturaleza, sino también a la religión y a los buenos modales? Además, la camella estaba muy fea, comparada con otras que había visto en las caravanas. Rechazó, por tanto, la indigna sugerencia. Pero pasaron las semanas, y crecieron en el joven capitán los rijos del varón. Raro será quien pueda contenerlos; quizás apenas con los cilicios y disciplinas con que se herían y azoraban antes los hombres de religión para alejar de sí las tentaciones de lujuria que el Maligno les presentaba haciéndoles ver en la claudicante imaginación sinuosas formas femeninas. Cosa muy fuerte y pertinaz es la naturaleza. Cuando se le cierra la puerta entrará por la ventana. Sin poder ya contener sus ímpetus lascivos el capitán le pidió al sargento que le tuviera lista la camella, pues lo había vencido el imperioso dictado de la carne. Le recomendó solamente mucha discreción. No quería que la tropa se enterara de lo que iba a hacer. Llegada la noche del fornicio se escurrió cautelosamente hacia el corral donde el sargento le tenía preparada a la camélida. Iba embozado en su capa dragona, y se había puesto lentes negros para mayor sigilo. Cuando vio a la camella no le pareció ya tan fea. Tenía grandes y profundos ojos negros, y largas pestañas como de odalisca o hurí. Su cuello era grácil y curvo, y su pelambre ofrecía suavidades de seda o terciopelo. Con gran esfuerzo el mílite cargó una piedra grande que estaba por ahí y la puso atrás de la bestia para subirse sobre ella. Sobre la piedra, quiero decir. El sargento, extrañado, le preguntó qué hacía. Respondió el superior: "Voy a usa la camella como ustedes la usan, según tú me dijiste". "Mon capitain! -exclamó el sargento, azorado-. Efectivamente, le dije que cuando sentimos la urgencia de la carne recurrimos a la camella, pero la usamos para ir al pueblo. Ahí está la mancebía con las mujeres. Ah, mon capitain!".

FIN.