A mi esposa no le gusta el sexo”. Eso ledijo don Frustracio al consejero matrimonial. Opuso la señora: “Sí me gusta,pero este maniático sexual lo quiere dos yhasta tres veces en el año”. (Doña Boniliadeclaró en la merienda de los jueves: “Mimarido se echa dos diarios”. La admiraciónde las contertulias quedó en nada cuandoañadió: “’El Clarín’ y ‘La Gaceta’”). Muchose molestó doña Macalota cuando al llegara su casa sorprendió a su esposo, don Chinguetas, en el lecho conyugal acompañadopor dos exúberas mujeres de piel cobriza,sepia, acanelada, y eso que días antes el voladizo señor había sufrido una caída. Antesde que la señora pudiera hablar le dijo el tarambana: “El doctor me recomendó un parde mulatas. Mira”. Y le mostró una receta.La vio doña Macalota y contestó: “No te hagas el vivo. La receta dice ‘un par de muletas’”. Los acontecimientos de Guasave mellevan a sacar dos conclusiones, aunqueluego no sepa dónde meterlas. La primera:bajo la amenaza del big stick, del gran garrote del Tío Sam, encarnado ahora en la simiesca figura de Trump, la Presidenta Sheinbaum se ha visto obligada a hacer a un lado su repetida melopea de la soberanía, ya admitir la colaboración de los EstadosUnidos en la lucha contra los cárteles de ladroga. La segunda conclusión: quedó atrás,desechada para siempre, la obtusa y criminal política de abrazos, no balazos, impuesta por López Obrador para pagar, dicen algunos, favores inconfesables. En mi humilde opinión -todas las opiniones deben serhumildes, incluso las de los opinantes másconspicuos- la intervención de agenciasnorteamericanas en la lucha contra el narco no es violatoria de la soberanía si se hace en coordinación con las autoridades mexicanas y con participación de ellas. Cosadistinta sería la irrupción de mílites estadounidenses en territorio nacional, segúnha amenazado el prepotente ocupante de la Casa Blanca. Entonces sí surgiría el masiosare; entonces sí se vulneraría la integridad de la nación. Ningún venezuelazo enMéxico. Se lo digo a Trump para que estéavisado. La presión del país del norte sobrela Presidenta la llevó a cambiar sus proclamas nacionalistas por una política máspragmática y demás concretos resultados,y a mandar al rancho de AMLO su sospechosa complacencia con los criminales.Una sola palabra me basta para comentarla actitud de la mandataria: enhorabuena.El padre Arsilio y el rabino Cohem teníanbuena amistad, tanto que solían gastarsemutuamente bromas. En un restorán el sacerdote le preguntó a su amigo: “¿Cuándote animarás a comer carne de cerdo?”. Conuna sonrisa replicó el rabino: “En tu banquete de bodas”. En otra ocasión el padre Arsilio le dijo al señor Cohen: “¿El faraónle creyó a su hija eso de que había encontrado a Moisés en una canastita flotando en elNilo?”. Sucedió un vez que el obispo de ladiócesis hizo llamar al padre Arsilio. Eradía de confesiones, y a falta de vicario el sacerdote le pidió al rabino que lo sustituyera en el confesonario. “Es muy sencillo -le indicó-. Lo único que tienes que hacer es escuchar a los penitentes y pedirles que recenun padrenuestro y depositen una pequeñalimosna en la caja para los pobres”. Así instruido el rabino ocupó el confesonario. Llegó un hombre joven. “Acúsome, padre, deque anoche estuve en la cama con una mujer”. “De penitencia -le impuso el improvisado confesor- reza un padrenuestro y deposita una limosna de 500 pesos”. “¿500 pesos? -se asuntó el muchacho-. El padre Arsilio me pide solamente 5”. Replicó el rabino: “Es que él no sabe lo sabroso que eseso”. FIN.