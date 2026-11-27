Hay que llamar a las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino vino, como antes se decía. Yo escuchaba las pláticas de mis abuelos maternos, papá Chema y mamá Lata. Decía él con terminante acento: "Fulano de Tal es un pendejo". Ella, terciaria franciscana, se mortificaba: "Por Dios, José María, no le digas así. Ten caridad cristiana". Y él: "La tengo, Liberata. Podría decirle peor". Alguna vez Frank Lloyd Wright, el padre de la moderna arquitectura americana, fue llamado a declarar como testigo en un proceso.

El secretario del tribunal le pidió que dijera su nombre y ocupación. Respondió: "Soy Frank Lloyd Wright, el mejor arquitecto del mundo". Después, un amigo le afeó esa respuesta, que le pareció vanidosa, si no es que soberbia. Él se defendió: "¿Y qué querías que hiciera? Había jurado decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad". Pues bien, aunque en el panorama nacional haya pocas cosas que están bien: si alguien se propone decir la verdad sobre el México de la actualidad dirá que este país es hoy por hoy una sentina. La sentina es una cavidad situada en la parte más baja de los barcos, por la parte de proa. Ahí caen las aguas pestilentes, y pululan las ratas y otras alimañas. El diccionario añade al definir la palabra: "sentina: Lugar lleno de inmundicias y maloliente. Sitio donde abundan los vicios y se propagan".

No mentirá quien diga que el obradorismo ha hecho de nuestro país una sentina. Casos como el de Rocha Moya son sólo un botón de muestra para ilustrar el ámbito de ilegalidad, corrupción e impunidad que instauró el cacique de la 4T. Congelarle a Rocha las cuentas bancarias es agua de borrajas, fruslería, nimiedad, siendo que debería estar en una cárcel, ya de México, ya de Estados Unidos, por sus probados vínculos con la delincuencia organizada. He aquí otro dolor de cabeza para la Presidenta Sheinbaum, sobre quien sigue pesando la sombra fatal del caudillo. (¡Bófnos!).

Pita Amor escribió: "En el fondo de un pozo, / refugio de lo negro y de lo inmundo, / un estéril sollozo / pasea vagabundo. / Adentro de ese pozo está mi mundo". Llamemos a las cosas por su nombre. Adentro de un pozo semejante está hoy nuestro país, por los vicios públicos que se han enseñoreado de él. Duele decirlo, pero el temor de caer en lo melodramático no debe impedir que brille el majestuoso resplandor de la verdad. (Otra vez ¡bófonos!). Sebilio es enormemente gordo y pesado. Cuando viaja en avión, el jet tiene que irse por carretera. En la tina de baño le pide a su mujer: "Lávame la espalda". Responde ella: "Mejor te lavo la Suburban". La otra noche hizo el amor con su esposa en la tradicional posición del misionero. Le dijo (a su esposa, no al misionero): "Muévete". Contestó la señora: "Pos bájate".

Cuidemos nuestro peso. No seamos como el protagonista del cuento. Sus amigos le dicen "El dólar", porque el peso le vale madre. Don Algón, salaz ejecutivo, sacó de su cartera dotes de seductor y se amarteló con una complaciente damisela para pasar el fin de semana en un hotel de playa. Llegados a la recepción la presentó como su esposa. El encargado preguntó: "¿Quieren cama king size o matrimonial?" Don Algón se volvió hacia su acompañante: "¿Qué prefieres, mi vida?". Respondió ella: "Lo que usted guste, señor". El atildado cliente se dirigió al frutero del carrito: "¿Cuánto cuesta ese melón?". Le informó el hombre: "250 pesos". "¡250 pesos por un melón! -exclamó, indignado, el señor-. ¡Métaselo ya sabe dónde!". (Se ve que no era tan atildado). Respondió el del carrito: "Imposible, caballero. Ya traigo ahí una sandía de 500 pesos'. FIN.