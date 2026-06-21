De proveedor a papá presente: cómo ha cambiado la paternidad

Ser papá ya no es lo que era… y, sinceramente, eso es una ¡buena noticia!. La paternidad ha pasado de ser una función distante y silenciosa a una experiencia mucho más cercana, participativa y seamos honestos emocionalmente demandante. Hoy los papás no solo trabajan, crían, sienten, preguntan, dudan y hasta googlean.

El papá de antes se trataba de autoridad, silencio y corbata. Embarazaban, daban el apellido, mantenían y regañaban. Antes, ser papá significaba principalmente proveer. El padre era la figura de autoridad, el que “no estaba para tonterías”, el que llegaba cansado del trabajo y al que se le respetaba… a veces más por miedo que por cercanía.

Ni como imaginar que cambiara pañales ("eso es de mujeres"). No hablaba de emociones ("los hombres no lloran"). Educaba con frases cortas y contundentes. Su presencia se medía más por lo que llevaba a casa que por el tiempo que pasaba en ella. Era un papá importante, sí, pero muchas veces lejano, tan lejano como una figura que se respeta, pero a la que no siempre se sabe cómo acercarse, tan lejano como un “luego hablamos” que nunca llegaba, tan lejano como alguien que amaba, pero no sabía cómo demostrarlo.

El papá actual vive una realidad muy distinta. La paternidad se ejerce con presencia, no solo con transferencias, pagar no es criar. El papá de hoy no solo provee: está. Hoy cambia pañales y presume que ya es experto, va a juntas escolares, festivales y terapias.

Habla de emociones… aunque a veces no sepa cómo nombrarlas. Sabe qué caricatura está de moda y cuál snack es saludable y cuál no.

Además, desarrolla habilidades que jamás imaginó, puede preparar una lonchera en modo contrarreloj, negociar con un niño como si fuera un tratado internacional y armar juguetes sin leer las instrucciones. Aprende a dormir con un ojo abierto, a reconocer llantos por categoría: hambre, sueño, drama y a responder preguntas existenciales mientras busca el zapato perdido. El papá de hoy viene con escenas impensables hace décadas, descubre que su celular está lleno de fotos que jamás pensó tomar, papás buscando tutoriales de peinados y discusiones serias sobre mochilas ergonómicas. Descubren que “ver una serie” ahora significa ver el mismo capítulo 12 veces. Y aun así, ahí están...

También aprende a estar disponible de maneras nuevas, a escuchar historias largas que no siempre tienen sentido, a agacharse para mirar a la altura de los ojos y a ofrecer abrazos apapachadores, descubre que su voz calma y que su presencia importa.

La paternidad dejó de ser vertical para volverse relacional. Ya no se trata solo de mandar, sino de escuchar, no solo de corregir, sino de acompañar. Antes los papás imponían respeto, hoy, muchos prefieren ganarse la confianza.

El respeto ya no nace del miedo, sino del vínculo. Eso no significa que sea más fácil, al contrario, es una paternidad que exige presencia, coherencia y trabajo interno. Muchos papás hoy también están sanando su propia historia mientras crían, y eso implica cansancio emocional, culpa, dudas y un enorme deseo de hacerlo mejor que antes.

La manera de vivir la paternidad ha cambiado porque los hombres han cambiado. Hoy ser papá no es solo cumplir un rol, es construir una relación. No es perfección, es presencia. No es saberlo todo, es estar dispuesto a aprender.

Y quizá ese sea el mayor regalo de la paternidad actual: papás más humanos, más cercanos y, aunque a veces agotados, profundamente involucrados.

¡Feliz Día del Padre! a los que aman a su manera, a los que creen que la parrilla es territorio sagrado y a los que convierten cualquier reunión en excusa para estar juntos.

Hoy celebramos a los papás que abrazan, que aprenden, que se equivocan y que aun así se quedan.

Que nunca falte la risa, la familia, la carnita asada… y ese amor sencillo y presente que se cuece a fuego lento.

¡Feliz Día del Padre a los reyes de la parrilla y del corazón!