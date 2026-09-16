De Pumas a La Fábrica: el mexicano Santiago Palacios es el nuevo DT del Real Madrid Sub-16

Santiago Palacios, técnico mexicano originario de Cuernavaca, Morelos, asumió oficialmente la dirección técnica del Real Madrid Juvenil C (categoría Sub-16) para la temporada 2026/2027. Con este nombramiento, el estratega de 35 años da un salto trascendental dentro de la prestigiosa estructura formativa de La Fábrica madridista.

Formado en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, Palacios desarrolló una trayectoria profesional como delantero en el futbol europeo dentro de clubes neerlandeses como De Treffers, Roda JC y MVV Maastricht. Posteriormente retornó a México para militar en el primer equipo universitario y en el Atlético de San Luis, concluyendo su etapa como jugador en España.

Un nuevo reto en LaLiga española

Tras colgar los botines en 2022 a los 31 años de edad, el morelense ingresó a la entidad merengue para trabajar como ojeador y cazatalentos en divisiones inferiores. Su constancia, capacidad analítica y vasto conocimiento táctico le permitieron insertarse rápidamente en el trabajo de campo de la cantera blanca.

El mérito clave para obtener este puesto ocurrió en el ciclo 2025/2026, al desempeñarse como segundo entrenador del Cadete A al lado de Carlos Cura. Durante ese torneo, el cuerpo técnico se proclamó campeón de categoría, validando la metodología formativa y el liderazgo del mexicano al frente de los prospectos juveniles.

Ya debutó con victoria

El debut de Palacios al frente del equipo Sub-16 resultó totalmente positivo, tras iniciar la nueva campaña con un contundente triunfo por 3-0 sobre la Escuela Municipal. Además de dirigir al plantel, mantendrá funciones estratégicas dentro del departamento de scouteo del club.

De cara a la temporada 2026/2027, su mayor reto radicará en perfeccionar a las futuras estrellas merengues y disputar el título de la categoría. Este hito consolida la presencia técnica mexicana en una de las canteras más exigentes y competitivas del futbol mundial.